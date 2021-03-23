В Сети показали фото из резиденции Коли Лукашенко

Коля Лукашенко (в центре)/ Фото: Белсат

Во Дворце независимости в Минске есть помещения, которые использует младший сын Александра Лукашенко – Коля.

Как сообщает оппозиционный белорусский Telegram-канал Nexta, во Дворце независимости есть отдельное крыло, куда вход закрыт даже для сотрудников.

"Там располагаются хоромы Лукашенко, его купальни, сауна, дегустационный зал и даже личный кинотеатр. Нашлось там место и для младшего сына", - говорится в сообщении.

Журналисты рассказали, что под нужды "августейшего принца" отведён настоящий президентский люкс с собственным санузелом, спальней, комнатой для досуга.

В сообщении отмечается, что каждое помещение, отведенное для Коли Лукашенко, размером с небольшую "двушку".

/ NEXTA

/ NEXTA

/ NEXTA

"Интерьеры выдержаны в стиле т.н. "агроренессанса" — дорага-багата. Для учёбы есть вражеский iMac за несколько тысяч долларов. Есть книжки, модели кораблей и даже набор солдатиков. Одним словом, жить можно. К тому же, в последние годы Коля и так большинство времени проводил в другой резиденции — в Острошицком Городке", - резюмируют журналисты.

/ NEXTA

/ NEXTA

/ NEXTA

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Фильм Лукашенко. Золотое дно: