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В Сети показали фото из резиденции Коли Лукашенко

23 марта 2021, 05:25
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Во Дворце независимости есть отдельное крыло, куда вход закрыт даже для сотрудников.

Коля Лукашенко
Коля Лукашенко (в центре)/ Фото: Белсат

Во Дворце независимости в Минске есть помещения, которые использует младший сын Александра Лукашенко – Коля.

Как сообщает оппозиционный белорусский Telegram-канал Nexta, во Дворце независимости есть отдельное крыло, куда вход закрыт даже для сотрудников.

"Там располагаются хоромы Лукашенко, его купальни, сауна, дегустационный зал и даже личный кинотеатр. Нашлось там место и для младшего сына", - говорится в сообщении.

Журналисты рассказали, что под нужды "августейшего принца" отведён настоящий президентский люкс с собственным санузелом, спальней, комнатой для досуга.

В сообщении отмечается, что каждое помещение, отведенное для Коли Лукашенко, размером с небольшую "двушку".

/ NEXTA
/ NEXTA
/ NEXTA

"Интерьеры выдержаны в стиле т.н. "агроренессанса" — дорага-багата. Для учёбы есть вражеский iMac за несколько тысяч долларов. Есть книжки, модели кораблей и даже набор солдатиков. Одним словом, жить можно. К тому же, в последние годы Коля и так большинство времени проводил в другой резиденции — в Острошицком Городке", - резюмируют журналисты.

/ NEXTA
/ NEXTA
/ NEXTA

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Фильм Лукашенко. Золотое дно:

  • Оппозиционный белорусский Youtube-канал NEXTA опубликовал фильм "Лукашенко. Золотое дно" о богатствах президента страны Александра Лукашенко. В фильме рассказывается о многих резиденциях Лукашенко – как официальных, так и "подаренных" близкими бизнесменами.
  • Также описан автопарк, который он использует, с автомобилями за миллионы долларов, включая ретро-автомобили. Отдельный фрагмент фильма касается авиапарка.
  • Кроме того, в фильме фигурируют фамилии белорусских и иностранных бизнесменов – Михаил Гуцериев, Игорь Макаров, Алексей Олексин, Павел Топузидис, братья Каричи. Сообщается, что они получили эксклюзивные условия ведения бизнеса в обмен на ценные "подарки" Лукашенко.

Александр Лукашенко Николай Лукашенко новости Беларуси
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