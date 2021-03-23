В Сети показали фото из резиденции Коли Лукашенко

Во Дворце независимости есть отдельное крыло, куда вход закрыт даже для сотрудников.
Во Дворце независимости в Минске есть помещения, которые использует младший сын Александра Лукашенко – Коля.
Как сообщает оппозиционный белорусский Telegram-канал Nexta, во Дворце независимости есть отдельное крыло, куда вход закрыт даже для сотрудников.
"Там располагаются хоромы Лукашенко, его купальни, сауна, дегустационный зал и даже личный кинотеатр. Нашлось там место и для младшего сына", - говорится в сообщении.
Журналисты рассказали, что под нужды "августейшего принца" отведён настоящий президентский люкс с собственным санузелом, спальней, комнатой для досуга.
В сообщении отмечается, что каждое помещение, отведенное для Коли Лукашенко, размером с небольшую "двушку".
"Интерьеры выдержаны в стиле т.н. "агроренессанса" — дорага-багата. Для учёбы есть вражеский iMac за несколько тысяч долларов. Есть книжки, модели кораблей и даже набор солдатиков. Одним словом, жить можно. К тому же, в последние годы Коля и так большинство времени проводил в другой резиденции — в Острошицком Городке", - резюмируют журналисты.
Читайте такжеОпубликованы новые кадры из роскошного дворца Лукашенко под Минском
Фильм Лукашенко. Золотое дно:
- Оппозиционный белорусский Youtube-канал NEXTA опубликовал фильм "Лукашенко. Золотое дно" о богатствах президента страны Александра Лукашенко. В фильме рассказывается о многих резиденциях Лукашенко – как официальных, так и "подаренных" близкими бизнесменами.
- Также описан автопарк, который он использует, с автомобилями за миллионы долларов, включая ретро-автомобили. Отдельный фрагмент фильма касается авиапарка.
- Кроме того, в фильме фигурируют фамилии белорусских и иностранных бизнесменов – Михаил Гуцериев, Игорь Макаров, Алексей Олексин, Павел Топузидис, братья Каричи. Сообщается, что они получили эксклюзивные условия ведения бизнеса в обмен на ценные "подарки" Лукашенко.