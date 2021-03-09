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В Беларуси вышел фильм о богатствах Лукашенко

9 марта 2021, 07:59
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В фильме фигурируют фамилии белорусских и иностранных бизнесменов, которые получили эксклюзивные условия ведения бизнеса в обмен на ценные подарки Лукашенко.

Лукашенко
В Беларуси вышел фильм о богатствах Лукашенко / Reuters

Оппозиционный белорусский Youtube-канал NEXTA опубликовал фильм "Лукашенко. Золотое дно" о богатствах президента страны Александра Лукашенко. В фильме рассказывается о многих резиденциях Лукашенко – как официальных, так и "подаренных" близкими бизнесменами.

Также описан автопарк, который он использует, с автомобилями за миллионы долларов, включая ретро-автомобили. Отдельный фрагмент фильма касается авиапарка – несколько самолетов и вертолет, на которых Лукашенко в прошлом году летал над протестующим Минском, сообщает белорусская служба Радио Свобода.

По словам авторов ленты, с 2014 года Евросоюз выделил белорусским властям 4 миллиарда евро, значительная часть которых пошла на личные нужды Лукашенко.

Также в фильме фигурируют фамилии белорусских и иностранных бизнесменов – Михаил Гуцериев, Игорь Макаров, Алексей Олексин, Павел Топузидис, братья Каричи. Сообщается, что они получили эксклюзивные условия ведения бизнеса в обмен на ценные "подарки" Лукашенко.

Отметим, 5 марта Лукашенко назвал своим единственным дворцом родной дом, где он вырос.

"Они ж кричали в Москве, так? Думают: вот это надо нам в Беларуси. Надо найти "дворцы Лукашенко". "Дворец Путина" - значит, надо "дворец Лукашенко". И показать, раскатать.

У меня есть дворец. По-моему, 7х8 домик, где я вырос с матерью. Вот это мой дворец. Все. Все остальное принадлежит государству", - сказал тогда Лукашенко.

Заявления Лукашенко – о чем сообщалось ранее:

Александр Лукашенко новости Беларуси
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