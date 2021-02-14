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Эксклюзивный Boeing, 7 резиденций и элитный автопарк: СМИ узнали, как живет Лукашенко

14 февраля 2021, 10:41

Президент Беларуси живет на широкую ногу. Есть у него много резиденций, шикарные автомобили и дорогие самолеты.

Лукашенко
У Лукашенко есть эксклюзивный Boeing, 7 резиденций и элитный автопарк / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко пользуется семью огромными резиденциями и владеет автопарком элитных автомобилей, в частности, у него есть эксклюзивная модель "Майбах".

"Известно по меньшей мере о семи резиденциях Александра Лукашенко. Постоянная - это "Озерный" под Минском. На территории, занимающей 88 гектаров, расположены спортивная площадка, парк, лес, озеро и сооружения. Сама резиденция - это достроенная и переоборудована бывшая дача советского маршала Тимошенко - трехэтажное здание, площадь каждого этажа которой составляет около 500 м2", сказано в расследовании Радио Свобода.

Вторая резиденция - "Заславль", расположенная на берегу Минского моря и занимающая почти 40 га. Там есть несколько особняков, теннисные корты, сад и бассейн. Официально обе резиденции принадлежат к "Дипсервису".

На родине Лукашенко есть резиденция под названием "Александрия-2". Здесь Лукашенко останавливается во время визитов на Могилевщину, отсюда он летает до Ржева. На территории резиденции есть несколько основных зданий, гостевые дома, спортивная площадка и коттедж. Официально комплекс принадлежит "Белнафтогазу".

Резиденция Лукашенко под названием "Александрия-2" / Радио Свобода

Также есть резиденции в Березинском биосферном заповеднике, на Припяти, на Браславских озерах в заповеднике "Интерлейк", в Вискулях на территории Национального парка "Беловежская пуща", и еще три в Минске.

Резиденция Лукашенко на Припяти / скриншо Радио Свобода
Резиденция Лукашенко в Вискулях / скриншот Радио Свобода

Элитный автопарк Лукашенко

Президент Беларуси владеет элитным автопарком. В частности, на эксклюзивной и очень дорогой машине Maybach 62 Лукашенко впервые был замечен в 2012 году. Тогда он сказал, что машину ему якобы "подарили". Такой автомобиль может стоить от 367 тыс. евро до полумиллиона.

Еще у Лукашенко есть Mercedes Pullman W221 - в этой машине он ехал на инаугурацию в 2011 году. Это Mercedes S-класса пятого поколения, стоимость которого составляет несколько сотен тысяч евро.

Rolls-Royce Phantom Coupe - такой автомобиль на президентских номерах был замечен осенью 2016 года. Стоимость машины - от 170 тысяч евро.

31 августа 2017 Лукашенко испытал электромобиль Tesla возле Дворца Независимости. Это одна из самых новых и самых мощных в то время моделей, стоимость которой составляет 100 тысяч евро.

Эти модели являются самыми дорогими в автопарке Лукашенко.

Эксклюзивные самолеты Лукашенко

Эксклюзивный Boeing 767-32K (ER), который ранее принадлежал Туркменбаши, был приобретен для белорусского лидера и запущен в 2012 году. На пресс-конференции в 2013 году Лукашенко назвал его стоимость - около 100 млн долларов.

До этого Лукашенко использовал Boeing 737-8EV, его стоимость также составляет около 100 млн долларов.

В 2020 году появилась информация о том, что в аэропорту стоит реактивный самолет "Гольфстрим G550", окрашенный в цвет государственного флага Беларуси и с бортовым номером, который указывает, что на нем может летать Лукашенко. Стоит такой самолет около 60 млн долларов. Тогда пресс-служба Лукашенко отрицала, что самолет принадлежит главе государства.

Заявления Лукашенко – о чем сообщалось ранее:

журналистское расследование Александр Лукашенко новости Беларуси
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