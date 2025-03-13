Украинский военный рассказал, как спас раненого парня в Венеции

История этого спасения быстро разлетелась по сети.

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Героический поступок, который поразил Италию / Скриншот

Украинский военный Янис Терещенко, который на днях спас молодого человека в Венеции, поделился деталями этого случая в прямом эфире "Сніданку з 1+1".

Он рассказал, как наткнулся на раненого парня и оказал ему первую помощь, почему итальянцы сначала приняли его за американца, а в некоторых СМИ его назвали российским туристом.

История этого спасения быстро разлетелась по сети. Янис Терещенко, военный 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, находился в отпуске в Италии. В историческом центре Венеции он случайно стал свидетелем того, как молодой парень после ранения стремительно терял кровь. Мужчина оперативно среагировал и оказал пострадавшему домедицинскую помощь. При себе у украинского бойца была аптечка с турникетами, поэтому он смог остановить кровотечение еще до прибытия медиков.

В разговоре с ведущими "Сніданку з 1+1" Людмилой Барбир и Русланом Сеничкиным Янис рассказал, что сначала парню пытались помочь местные и туристы, используя поясной ремень. Однако они сделали несколько ошибок: оставили посторонние предметы в карманах и не смогли правильно наложить импровизированный жгут. Янис воспользовался турникетом, который всегда носит с собой.

Местные помогали украинцу и ассистировали - нашли перчатки, подавали воду. Пострадавший несколько раз терял сознание, но его удалось привести в чувство. Итальянцы и туристы были поражены навыками украинца и сначала решили, что он американский военный.

"Женщина, которая пыталась сначала оказать помощь, спросила, врач ли я. Я ответил, что нет, что я военный, имею с собой средства защиты. И собственно, уже когда их применял, у меня переспросили еще раз полицейские, экипаж скорой помощи, военный ли я. Они сначала решили, что я американский военный",- рассказал Янис.

После того, как история стала известной, в некоторых СМИ ошибочно появилась информация, что спасение совершил россиянин. Сам Янис объясняет это просто: "Это получилось случайным образом. Журналистка переспросила у местных, кто я такой. И просто кто-то из местных ответил, что это был какой-то турист. Возможно, российский. Я думаю, что они распознали славянскую внешность и решили так".

Героический поступок украинца отметили итальянцы. Мэр города Венеции Луиджи Бруньяро пригласил Яниса в административный дворец Ка' Фарсетти и вручил награду за спасение парня. Мужчина говорит, что его там приняли очень тепло.

До полномасштабного вторжения 32-летний Янис Терещенко был преподавателем в Кривом Роге. Теперь он служит разведчиком в 3-й отдельной штурмовой бригаде. Его военный опыт доказал, что аптечка и турникеты должны быть под рукой всегда.

"Я так чувствую себя безопаснее. Это позволяет меньше волноваться, зная, что смогу помочь себе и другим",- отметил он.

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