"Власти Украины раздувают экстремизм": в Венгрии ответили на включение Сийярто в базу "Миротворца"

1 октября 2018, 10:57

Закарпатские венгры могут продолжать рассчитывать на Петера Сийярто, заявили в МИД Венгрии.

Сийярто
Петер Сийярто / EPA/UPG

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто попал в базу данных сайта "Миротворец" из-за поддержки украинским государством "антивенгерских нападений".

"Служба безопасности министра иностранных дел осведомлена о включении господина Сийярто в список на экстремистском украинском сайте, необходимые меры приняты", – заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер.

Венгерский чиновник подчеркнул, что министр иностранных дел Венгрии не может быть запуган.

"И закарпатские венгры, естественно, могут продолжать рассчитывать на Сийярто и его четко определенную, безусловную и решительную поддержку", – говорится в заявлении, размещенном на сайте венгерского правительства.

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По словам Менцера, претензии "Миротворца", в частности состоят в том, что Сийярто якобы угрожал Украине военным вмешательством.

"Ничего подобного никогда не случалось, однако министр поддерживает каждую из своих предыдущих претензий, как тот факт, что нынешний президент Украины и властные структуры пытаются получить поддержку и голоса, раздувая экстремистские настроения" – заявил он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что обсудит с представителями Венгрии нашумевшую ситуацию с выдачей паспортов этой страны украинцам в Закарпатье.

Позднее в Закарпатской ОГА заявили о том, что скандальный ролик из Берегово может являться сфальсицифированным.

В свою очередь, в Будапеште пригрозили Киеву новыми проблемами.

Позднее в Венгрии объяснили, зачем Будапешт раздает паспорта на Закарпатье.

Кроме того, Сийярто заявил, что ситуация с паспортным скандалом в Берегово якобы связана с тем, что президент Украины Петр Порошенко хочет поднять свой рейтинг за счет "притеснения венгров". При этом сам  Сийярто пополнил "Чистилище" сайта "Миротворец".

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Новость в спецтеме:Скандал с выдачей венгерских паспортов в Берегово
Венгрия Миротворец Петер Сийярто
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