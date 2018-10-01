"Власти Украины раздувают экстремизм": в Венгрии ответили на включение Сийярто в базу "Миротворца"

Закарпатские венгры могут продолжать рассчитывать на Петера Сийярто, заявили в МИД Венгрии.
Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто попал в базу данных сайта "Миротворец" из-за поддержки украинским государством "антивенгерских нападений".
"Служба безопасности министра иностранных дел осведомлена о включении господина Сийярто в список на экстремистском украинском сайте, необходимые меры приняты", – заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер.
Венгерский чиновник подчеркнул, что министр иностранных дел Венгрии не может быть запуган.
"И закарпатские венгры, естественно, могут продолжать рассчитывать на Сийярто и его четко определенную, безусловную и решительную поддержку", – говорится в заявлении, размещенном на сайте венгерского правительства.
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По словам Менцера, претензии "Миротворца", в частности состоят в том, что Сийярто якобы угрожал Украине военным вмешательством.
"Ничего подобного никогда не случалось, однако министр поддерживает каждую из своих предыдущих претензий, как тот факт, что нынешний президент Украины и властные структуры пытаются получить поддержку и голоса, раздувая экстремистские настроения" – заявил он.
Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что обсудит с представителями Венгрии нашумевшую ситуацию с выдачей паспортов этой страны украинцам в Закарпатье.
Позднее в Закарпатской ОГА заявили о том, что скандальный ролик из Берегово может являться сфальсицифированным.
В свою очередь, в Будапеште пригрозили Киеву новыми проблемами.
Позднее в Венгрии объяснили, зачем Будапешт раздает паспорта на Закарпатье.
Кроме того, Сийярто заявил, что ситуация с паспортным скандалом в Берегово якобы связана с тем, что президент Украины Петр Порошенко хочет поднять свой рейтинг за счет "притеснения венгров". При этом сам Сийярто пополнил "Чистилище" сайта "Миротворец".