Паспортный скандал на Закарпатье: в Будапеште пригрозили Киеву новыми проблемами

В Венгрии грозят Украине новыми проблемами / news.church.ua

В случае высылки венгерского консула из Берегова, после того, как он попал в скандал с раздачей венгерских паспортов, Будапешт расценит такой шаг официального Киева как недружественный.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, его ведомство не получало официальных сообщений по этому поводу, однако предупредил, что такой шаг поставит отношения между двумя странами в другое измерение и не останется без ответа.

При этом он обвинил украинскую сторону в том, что видеоролик, записанный скрытой камерой в консульстве Венгрии в Берегово, был сделан по заказу и использован в украинской избирательной кампании в попытке выиграть голоса из-за антивенгерских настроений, сообщает пресс-служба МИД Венгрии.

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"Двойное гражданство - это обычная практика в ЕС, и, соответственно, украинские возражения указывают на то, что Киев несерьезно относится к европейской интеграции и вступлению в НАТО", - подчеркнул Сийярто.

Он предупредил, что венгерское правительство не позволит Украине ухудшить положение закарпатских венгров и осуждает попытки запугать их.

Также Сийярто пригрозил "еще больше замедлить" движение Украины в ЕС из-за паспортного скандала.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что обсудит с представителями Венгрии нашумевшую ситуацию с выдачей паспортов этой страны украинцам в Закарпатье.

Напомним, в Закарпатской ОГА заявили о том, что скандальный ролик из Берегово может являться сфальсицифированным.