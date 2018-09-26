Глава венгерского МИДа заявил о желании Порошенко поднять рейтинг на венграх

Сийярто не прекращает делать антиукраинские выпады / фото: ТСН.ua

Глава венгерского МИД Петер Сийярто, один из наиболее последовательных врагов Украины в Венгрии, заявил, что ситуация с паспортным скандалом в Берегово якобы связана с тем, что президент Украины Петр Порошенко хочет поднять свой рейтинг за счет "притеснения венгров".

"Пока Украину возглавляет нынешний президент подстрекательство к ненависти к венграм со стороны украинского государства не прекратится, поскольку президент считает это способом получить определенную общественную поддержку, которая сейчас очень низкая", - говорится на сайте МИД Венгрии, которое ссылается на сообщение государственного агентства MTI.

Читайте такжеЗрада на зраде и зрадой погоняет: скандальное видео с венгерскими паспортами записал пограничник с якобы венгерским гражданством"Выборы в следующем году могут привести к изменению ситуации", - отметил Сийярто.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что обсудит с представителями Венгрии нашумевшую ситуацию с выдачей паспортов этой страны украинцам в Закарпатье.

Позднее в Закарпатской ОГА заявили о том, что скандальный ролик из Берегово может являться сфальсицифированным.

В свою очередь, в Будапеште пригрозили Киеву новыми проблемами.