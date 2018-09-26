Зрада на зраде и зрадой погоняет: скандальное видео с венгерскими паспортами записал пограничник с якобы венгерским гражданством

Геннадий Москаль предложил ГПСУ самостоятельно дать оценку действиям своего сотрудника / УНИАН

Скандальное видео о торжественной раздаче венгерских паспортов в консульстве в закарпатском городе Берегово записал действующий работник Государственной пограничной службы Украины.

Именно так утверждает глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль в эфире "112 Украина".

При этом, отметил Москаль, этот пограничник якобы и сам недалеко ушел от фигурантов видео, принеся присягу на получение гражданства Венгрии; впрочем, добавил чиновник, в причинах такого его поступка должны разбираться сама ГПСУ и ее внутренняя безопасность.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что обсудит с представителями Венгрии нашумевшую ситуацию с выдачей паспортов этой страны украинцам в Закарпатье.

Позднее в Закарпатской ОГА заявили о том, что скандальный ролик из Берегово может являться сфальсицифированным.

В свою очередь, в Будапеште пригрозили Киеву новыми проблемами.