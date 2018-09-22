В Венгрии объяснили, зачем Будапешт раздает паспорта на Закарпатье

На Закарпатье раздают венгерские паспорта / Bigmir.net

Венгрия массово раздает паспорта жителям Закарпатья для того, чтобы они смогли участвовать в венгерских выборах.

По словам главного редактора венгерской газеты Népszava Габора Хорвата, это уже происходило весной 2018 года.

"Они раздают эти паспорта, чтобы эти люди могли участвовать в венгерских выборах, что произошло весной этого года. Их возили оттуда автобусами на венгерские участки, где они отдавали свои голоса", — заявил он в комментарии на телеканале "Россия 1".

Читайте такжеГлавный вывод из скандала с венгерскими паспортами

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что обсудит с представителями Венгрии нашумевшую ситуацию с выдачей паспортов этой страны украинцам в Закарпатье.

Позднее в Закарпатской ОГА заявили о том, что скандальный ролик из Берегово может являться сфальсицифированным.

В свою очередь, в Будапеште пригрозили Киеву новыми проблемами.