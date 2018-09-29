Глава венгерского МИД Сийярто пополнил "Чистилище" сайта "Миротворец"

В правительстве Орбана Сийярто - один из наиболее антиукраинских чиновников / фото: ТСН.ua

Один из самых последовательных противников Украины в Венгрии, глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто попал в список Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка "Миротворец".

Венгерский министр попал в "Чистилище" из-за "покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины", сообщается на сайте центра.

Сийярто / Сайт "Миротворец"

"Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Прямые угрозы вооруженного нападения на Украину. Вмешательство во внутренние дела страны, разжигание и поддержка сепаратистских настроений, участие в организации провокации", – отмечено на сайте.

Накануне глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Будапешт вышлет консула Украины в случае аналогичных мер с украинской стороны.

По словам Сийярто, министр иностранных дел Украины Павел Климкин на полях Генассамблеи ООН спросил у него, собирается ли Венгрия отзывать своего консула, на что получил отрицательный ответ.

Ранее Павел Климкин заявил, что Киев вышлет венгерского консула уже в ближайшее время, если Будапешт не отзовет его сам.

19 сентября украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям некие документы. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага.