Венгрия сговорилась с Путиным против Украины - эксперт-разведчик

Венгрия играет на стороне Путина против Украины / "УНИАН"

Произошедший недавно в Закарпатье резонансный скандал с наглой выдачей венгерских паспортов в консульстве Венгрии в Берегово произошел потому, что Путин имеет большое влияние на венгерское руководство - в частности, кнопкой запуска антиукраинских провокаций со стороны прокремлевской Венгрии стал визит венгерского государственного руководства в Россию.

"Он (Орбан - Главред) встречался с президентом Российской Федерации Путиным, и понятно, о чем они там говорили", - заявил эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан, передает Сегодня.

По его словам, наблюдается парадоксальная ситуация - страна-член ЕС и НАТО выступает с позиций сателлита России.

"По моему мнению, современная Венгрия – сателлит РФ, и она пытается свои внутренние проблемы (как и россияне) решить за счет внешних завоеваний. В первую очередь, продуцировать и провоцировать ситуацию на Закарпатье, в Берегово и так Читайте такжеКлимкин договорился о названии должности уполномоченного Венгрии по Закарпатьюдалее. То есть там, где компактно проживают венгры", – пояснил свое утверждение генерал.

Накануне глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Будапешт вышлет консула Украины в случае аналогичных мер с украинской стороны.

По словам Сийярто, министр иностранных дел Украины Павел Климкин на полях Генассамблеи ООН спросил у него, собирается ли Венгрия отзывать своего консула, на что получил отрицательный ответ.

Ранее Павел Климкин заявил, что Киев вышлет венгерского консула уже в ближайшее время, если Будапешт не отзовет его сам.

19 сентября украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям некие документы. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага.