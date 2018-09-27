Соратник Порошенко обвинил Венгрию в гуманитарной агрессии против Украины

Иван Винник / УНИАН

Венгрия занимается гуманитарной агрессией на Закарпатье, и Киеву необходимо на нее ответить.

Об этом заявил нардеп ("Блок Петра Порошенко"), секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник в эфире телеканала "112 Украина".

"Я считаю, что Венгрия ведет полноценную гуманитарную агрессию против отдельного региона Украины, речь идет о Закарпатской области. Насаждаются культурно-языковые ценности Венгрии, раздаются паспорта и гражданство, массово ведется фактически пропаганда", - сказал Винник.

Депутат считает, что Киеву нужно быть жестче, - например, назначить "уполномоченного по противодействиям гуманитарной агрессии Венгрии в Украине".

Накануне глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Будапешт вышлет консула Украины в случае аналогичных мер с украинской стороны.

По словам Сийярто, министр иностранных дел Украины Павел Климкин на полях Генассамблеи ООН спросил у него, собирается ли Венгрия отзывать своего консула, на что получил отрицательный ответ.

Ранее Павел Климкин заявил, что Киев вышлет венгерского консула уже в ближайшее время, если Будапешт не отзовет его сам.

19 сентября украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям некие документы. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага.