"Украина обостряет конфликт": Будапешт ответил на высылку венгерского консула из Берегово

Венгрия приняла решение о высылке украинского дипломата / news.church.ua

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что официальный Будапешт принял решение о высылке украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева.

Сийярто вызвал посла Украины в Венгрии и сообщил о том, что у консула есть 72 часа для того, чтобы покинуть Венгрию, в качестве пропорционального ответа, сообщает HVG.hu.

"Украина продолжает обострять конфликт", - добавил глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 4 октября стало известно о том, что МИД Украины объявило консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата.

Конфликт между Украиной и Венгрией обострился после того, как 19 сентября украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям некие документы. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага.

После чего глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев вышлет венгерского консула уже в ближайшее время, если Будапешт не отзовет его сам.

В ответ Будапешт сообщил, что если Украина посмеет выслать венгерского консула, замешанного в скандале с венгерскими паспортами, из Берегово, Венгрия в ответ немедленно вышлет украинского консула.