Сийярто угрожает высылкой украинского консула из Венгрии, если венгерского консула выгонят из Украины

Сийярто готов пойти на обострение дипломатической ситуации / Фото: Reuters

Если Украина посмеет выслать венгерского консула, замешанного в скандале с венгерскими паспортами, из Берегово, Венгрия в ответ немедленно вышлет украинского консула.

Венгрия не остановится перед необходимостью достойно ответить на действия Украины, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, трансляция выступления велась на сайте МИД РФ.

Сийярто заявил, что венгерский консул якобы не нарушал ни местные, ни венгерские, ни международные законы, поэтому у министра "нет поводов" его отозвать.

Читайте такжеБудапешт наотрез отказался отзывать своего консула из Берегово, Киев пригрозил мерами"Если МИД Украины или кто-то в Киеве примет решение, что нашего консула нужно выдворить, тогда я сразу же безотлагательно видворю из Венгрии консула Украины. Сразу", - заявил министр.

Ранее Павел Климкин заявил, что Киев вышлет венгерского консула уже в ближайшее время, если Будапешт не отзовет его сам.

"Я предложил самим отозвать консула. Если в ближайшее время этого не будет, он поедет домой", - сказал Климкин после встречи со своим венгерским коллегой на полях Генассамблеи ООН.

19 сентября украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям некие документы. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага.