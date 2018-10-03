Госкино утвердило для эфира российский сериал с актерами из базы "Миротворца"

Госкино закрывает глаза на российский сериал / Фото: УНИАН

В эфире телеканала "Украина" демонстрируется фильм под названием "Круговорот", который в прошлом году был запрещен менеджментом Госкино, однако сейчас решение резко изменилось.

Как говорится в сюжете ТСН, данная кинолента является ярким представителем российской культуры: местные пейзажи, автомобили с номерами РФ и актеры из базы "Миротворца", которые поддержали аннексию Крыма.

Для украинского проката сериал перемонтировали, попытались закрыть все российское, однако актеры остались в кадре. Некоторые из них, например, Егор Бероев, регулярно работают в Крыму.

"К сожалению, для Госкино это стало нормальным. Только если речь идет о канале "Украина". Если речь идет о других каналах, действуют жестко и так, как надо. Почему это происходит, мы не знаем", - признается активист комитета телеетики Артем Руденко.

В Госкино на запрос журналистов отреагировали вяло и обещали разобраться. Якобы авторы фильма предоставили доказательства, что фильм снимался в Украине. Между тем, в свободном доступе есть интервью режиссера фильма Павла Дроздова, который уверял, что сериал был отснят в Москве и Твери.

Как ранее сообщалось, председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко заявил в ответ на слова адвоката Виктора Медведчука об иске в суд, что вероятный запрет фильма об украинском поэте-диссиденте Василии Стусе будет нарушением интересов государства и налогоплательщиков.