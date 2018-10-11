"Миротворец" обновил список украинских госслужащих с венгерским гражданством

Миротворец продолжает троллить Венгрию / Открытые источники

Сайт Центра "Миротворец" переработал и расширил скандальный список украинских чиновников - владельцев венгерских паспортов; теперь в нем более 500 человек. В среду, 10 октября, данные появились на портале "Миротворца".

"Наш офис в Закарпатье работает по 12-15 часов в сутки. В реальном времени пересылает проверенную и подтвержденную информацию в Центр, где ее обрабатывают и заносят в Чистилище сайта "Миротворец"", - отметили модераторы сайта.

В Центре заявили, что новый список появился "по просьбе МИД Венгрии", где считают обнародование подобных списков угрозой национальной безопасности.

"Показываем обновленный список чиновников из более 500 человек, имеющих гражданство Венгрии", - пояснили в "Миротворце".

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил что за "кампанией ненависти" в Украине против венгерского государства стоит лично президент Украины Петр Порошенко.

Читайте также"Венгрию считают врагом": лидер закарпатских венгров пожаловался на Украину в ЕвропарламентеРанее украинский сайт "Миротворец" обнародовал список из более чем 300 фамилий под заголовком "Они присягнули на верность Венгрии, находясь на госслужбе и в органах местной власти Украины". В него вошли депутаты и чиновники Закарпатской области, которые, по их данным, получили второе гражданство, помимо украинского.

При этом сам Сийярто попал в базу данных сайта "Миротворец" из-за поддержки венгерским государством "антиукраинских нападений".

Напомним, отношения между Киевом и Будапештом обострились 19 сентября после того, как украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям некие документы. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага.

4 октября стало известно о том, что МИД Украины объявило консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата.

Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что официальный Будапешт принял решение о высылке украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева.