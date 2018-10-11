"Венгрию считают врагом": лидер закарпатских венгров пожаловался на Украину в Европарламенте

Венгры Закарпатья пожаловались на Украину в ЕС / news.church.ua

Венгерскую общину, а также саму Венгрию в Украине считают врагами, заявил глава Общества венгерской культуры, народный депутат Василий (Ласло) Брензович в Брюсселе.

Лидер закарпатских венгров во время встречи с еврокомиссаром по вопросам образования, культуры и молодежи Тибором Наврачичем и президентом Европарламента Антонио Таяни подчеркнул, что украинские "меры против национальностей препятствуют установлению мира и стабильности" в регионе.

Он констатировал, что "условия проживания венгров на Закарпатье резко ухудшились", а причина этому - негативный образ венгерского меньшинства в украинском медиа.

"В украинских СМИ практически не позитивных новостей о венгерской общине считают их врагами, так же, как и Венгрию", - заявил Брензович.

Он также осудил "необоснованные проверки венгерской интеллигенции, представителей КМКС и власти из числа венгров на границах при содействии СБУ".

По его словам, положение венгров в Украине является нетерпимым, пишет Mukachevo.net.

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"Очень трудно терпеть то, что происходит на государственных границах, и мы видим, что эти меры явно нацелены против венгров. Никогда еще положение венгров в истории независимой Украины не было таким плохим", - сказал Брензович.

О ситуации на Закарпатье Наврачич пообещал проинформировать еврокомиссара по вопросам расширения ЕС Йоханнеса Хана, а также пообещал обратиться к еврокомиссару по региональной политике Корины Крецу и главе дипломатии ЕС Могерини, чтобы они внимательно следили за вопросами, которые затрагивают закарпатских венгров.

В свою очередь Таяни во время встречи подчеркнул, что "меньшинства для Европы очень важны". По данным издания, он пообещал проконсультироваться с Петром Порошенко и попросит его защитить права меньшинств в Украине.

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Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил что за "кампанией ненависти" в Украине против венгерского государства стоит лично президент Украины Петр Порошенко.

Ранее украинский сайт "Миротворец" обнародовал список из более чем 300 фамилий под заголовком "Они присягнули на верность Венгрии, находясь на госслужбе и в органах местной власти Украины". В него вошли депутаты и чиновники Закарпатской области, которые, по их данным, получили второе гражданство, помимо украинского.

При этом сам Сийярто попал в базу данных сайта "Миротворец" из-за поддержки украинским государством "антивенгерских нападений".

Напомним, отношения между Киевом и Будапештом обострились 19 сентября после того, как украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям некие документы. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага.

4 октября стало известно о том, что МИД Украины объявило консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата.

Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что официальный Будапешт принял решение о высылке украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева.