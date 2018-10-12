"Страшная диктатура": Будапешт обвинил Киев в желании изменить этнический состав Берегово

12 октября 2018, 07:57

Политика Киева достигла ужасающего дна, заявил Петер Сийярто.

Сийярто
Петер Сийярто / EPA/UPG

Политика Украины в отношении закарпатских венгров похожа на действия "самых страшных диктатур", заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства обвинил официальные власти Украины в желании изменить этнический состав Берегово (Закарпатская область).

По его словам "политика Киева достигла ужасающего дна и напоминает "самые страшные диктатуры", сообщает портал венгерского правительства.

Он добавил, что что украинские венгры могут и в дальнейшем рассчитывать на Будапешт, и что он обратится по данному вопросу к Госдепу США и заместителю генсека НАТО.

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Ранее Сийярто заявил что за "кампанией ненависти" в Украине против венгерского государства стоит лично президент Украины Петр Порошенко.

Ранее украинский сайт "Миротворец" обнародовал список из более чем 300 фамилий под заголовком "Они присягнули на верность Венгрии, находясь на госслужбе и в органах местной власти Украины". В него вошли депутаты и чиновники Закарпатской области, которые, по их данным, получили второе гражданство, помимо украинского.

При этом сам Сийярто попал в базу данных сайта "Миротворец" из-за поддержки украинским государством "антивенгерских нападений".

Напомним, отношения между Киевом и Будапештом обострились 19 сентября после того, как украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям некие документы. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага.

4 октября стало известно о том, что МИД Украины объявило консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата.

Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что официальный Будапешт принял решение о высылке украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева.

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Венгрия Петер Сийярто
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