Позиция Будапешта по языковой проблеме вредит украинским венграм – Климкин

12 октября 2018, 12:01

Павел Климкин заявил о том, что никаких "выпадов" против венгерской общины у него нет.

Климкин
Павел Климкин

Нынешняя позиция официального Будапешта относительно языка вредит украинским венграм, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я абсолютно убежден, что нынешняя позиция Будапешта относительно языка действительно вредит украинским венграм. Вот, например, какие перспективы ждут ребят из Берегово, если по окончании школы они двух предложений не смогут связать на государственном языке?" - написал Климкин в своем Facebook.

При этом ситуацию с двойным гражданством он призвал решить таким образом, чтобы не навредить людям, которые уже имеют два паспорта.

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"В конце концов, я был первым, кто предложил начать дискуссию о том, как решить проблему, даже рассмотреть возможность здравомыслящего и сбалансированного применения двойного гражданства. Но мои критики этого почему-то не замечают", - отметил Климкин.

Климкин также анонсировал визит в Ужгород и встречу с руководством "Общество венгерской культуры Закарпатья".

"Особенно для меня важно будет поговорить с теми украинскими венграми, чьи интересы непосредственно затрагивает нынешняя напряженность между Будапештом и Киевом", - написал министр.

По словам Климкина, никаких "выпадов" против венгерской общины у него нет.

"Да, я дискутирую с официальным Будапештом по вопросам преподавания государственного языка, я решительно осудил практику массовой раздачи венгерского гражданства (причем тайной, что меня особенно раздражает), но никаких выпадов против венгерской общины у меня не может быть ни на практике, ни в теории! Наоборот, я всегда утверждал, что нет никаких оснований обвинять венгров с двойным гражданством в измене или сепаратизме", - добавил глава МИД Украины.

Ранее Климкин заявлял о том, что допускает уголовное наказание для украинцев за второй паспорт.

Накануне официальный Будапешт обвинил Киев в желании изменить этнический состав Берегово.

Как известно, украинский сайт "Миротворец" обнародовал список из более чем 300 фамилий под заголовком "Они присягнули на верность Венгрии, находясь на госслужбе и в органах местной власти Украины". В него вошли депутаты и чиновники Закарпатской области, которые, по их данным, получили второе гражданство, помимо украинского.

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Венгрия Павел Климкин Закарпатская область
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