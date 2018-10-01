Климкин назвал виновного в создании напряженности с венграми на Закарпатье

Климкин считает, что Россия использует конфликт в Закарпатье / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в видеообращении обвинил Россию в создании напряженности с Венгрией из-за ситуации с нацменьшинствами в Закарпатской области страны.

"Я предостерегаю всех от ущемления венгров на Закарпатье, наоборот мы должны помочь нашей венгерской общине… Мы будем действовать вежливо, но очень жестко и последовательно", - сказано в ролике, который опубликован в Facebook.

Климкин подчеркнул, что Россия будет использовать разногласия между Украиной и Венгрией, чтобы дестабилизировать обстановку, как в Закарпатской области, так и в целом в Украине.

Напомним, государственный секретарь министерства иностранных дел Венгрии Томаш Менцер заявил, что Будапешт не намерен отзывать своего консула из Берегово "независимо от того, что требуют украинцы".

Ранее Павел Климкин заявил, что Киев вышлет венгерского консула уже в ближайшее время, если Будапешт не отзовет его сам.