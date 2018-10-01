Будапешт наотрез отказался отзывать своего консула из Берегово, Киев пригрозил мерами

1 октября 2018, 17:38

В Киеве в ответ снова пригрозили с позором выслать венгерского дипломата из Украины.

Скандал вокруг Берегово набирает обороты
Скандал вокруг Берегово набирает обороты / "УНИАН"

Государственный секретарь министерства иностранных дел Венгрии Томаш Менцер заявил, что Будапешт не намерен отзывать своего консула из Берегово "независимо от того, что требуют украинцы".

"Береговское консульство действует в соответствии с венгерскими и международными стандартами и не нарушает украинских законов", - сказал Менцзер во время пресс-конференции, передает портал Mukachevo.net.

Менцер заявил о якобы "притеснениях и запугивании" венгерской общины, в частности "украинское законодательство об образовании лишает права местных венгров учиться на родном языке". А закон "О языке", заявил чиновник, якобы прокладывает путь для "устранения венгерского языка в сферах культуры, средств массовой информации и общественных учреждениях".

Читайте такжеВенгрия сговорилась с Путиным против Украины - эксперт-разведчикЧиновник заявил, что-де располагает информацией что малых и средних предпринимателей, которые финансируются правительством Венгрии согласно программе поддержки закарпатского бизнеса "время от времени вызывают на допросы". Также, по его словам, происходит давление на венгерских дипломатов.

Киев уже отреагировал на заявление Будапешта, отметив, что в этом случае сам выгонит венгерского консула из страны.

"Украинская позиция всегда была последовательной и четкой. Украинская сторона сама предложила венгерской отозвать консула в Берегове в связи с нарушением им Венской конвенции о консульских сношениях и законодательства Украины. Если они не отзовут, то мы сами примем решение о том, что он должен покинуть территорию Украины и прекратить деятельность в стране", - в комментарии агентству "Інтерфакс-Україна" в понедельник сообщила пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца.

Читайте такжеВенгрия пригрозила выслать украинского консулаРанее Павел Климкин заявил, что Киев вышлет венгерского консула уже в ближайшее время, если Будапешт не отзовет его сам.

"Я предложил самим отозвать консула. Если в ближайшее время этого не будет, он поедет домой", - сказал Климкин после встречи со своим венгерским коллегой на полях Генассамблеи ООН.

19 сентября украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям некие документы. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага.

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Новость в спецтеме:Скандал с выдачей венгерских паспортов в Берегово
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