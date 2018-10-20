Венгрия намерена удвоить финансовую помощь венграм Закарпатья

Закарпатье получит от Венгрии дополнительные средства

Правительство Венгрии удвоит финансовую помощь для венгерского меньшинства в Закарпатской области в 2019 году.

По информации Радио Свобода, представитель венгерского правительства Арпад Янош Потапи сообщил о выделении 300 миллионов гривен.

Отмечается, что средства будут предоставлены для 23-24 тысячам человек в сфере образования, здравоохранения, культуры и социальной отрасли.

Представитель венгерского меньшинства Закарпатья Левенте Мадьяр отчитался, что за последние два года целевая помощь на экономическое развитие венгерской общины достигла 1,7 миллиардов гривен.

Как известно, на нужды образования венгерской общины Закарпатской области от правительства Венгрии быль получено порядка пяти миллионов долларов.

Напомним, отношения между Киевом и Будапештом обострились 19 сентября после того, как украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям некие документы. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага.

Ранее Климкин заявлял о том, что допускает уголовное наказание для украинцев за второй паспорт.

В свою очередь официальный Будапешт обвинил Киев в желании изменить этнический состав Берегово.