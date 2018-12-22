Рева назвал впечатляющее число украинских заробитчан

За рубежом трудятся миллионы украинцев / actual.today

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, общее число украинских заробитчан за рубежом находится в пределах от 7 до 9 млн человек.

Он также подчеркнул, что из их числа на постоянной основе за границей работает 3,2 млн граждан Украины.

"По официальным данным Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы, на постоянной основе за пределами Украины работает 3,2 млн чел. Непостоянно - цифра колеблется от 7 до 9 млн чел.", - сказал Рева во время пресс-конференции в Киеве.

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Он также уточнил, что больше всего украинцев работает в Польше - около 2 млн чел. Из них около 1 млн чел. работает официально и лишь 400 тыс. из них платят единые социальные взносы в Польше.

Напомним, в Польше назвали число украинских заробитчан.

Ранее украинские заробитчане рассказали об обмане на заработках в Польше.