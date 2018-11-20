"Люди второго сорта": заробитчане рассказали об обмане на заработках в Польше

В Польше унижают и обманывают украинских заробитчан / actual.today

В Польше украинские заробитчане нередко сталкиваются с нарушением своих прав, обманом, физическим насилием и моральным унижением.

По словам главы профсоюза "Трудовая солидарность" Виталия Махинько, в Польше к украинским заробитчанам нередко относились как к людям, которые стоят на более низкой социальной ступеньке.

Он привел пример, когда во время переписки в Viber украинцы спрашивают у хозяина-поляка, когда он вернет им заработанные деньги. На что он отвечает, мол, "идите работать, бандеровцы".

Также бывают случаи, когда польские хозяева отбирают у украинцев паспорта, оставляют людей в заложниках, применяют меры физического воздействия.

Жертвы трудовой эксплуатации в Польше замечают, что местные работодатели фактически украинцев за людей не считают.

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"С другой стороны, сейчас поляки начинают понимать, что могут потерять украинцев, которые поедут в Германию после Нового года. А до этого к заробитчанам там относились как к людям второго сорта, вроде как к понаехавшим", – говорит Махинько.

Он также отметил, что с жалобами на польских работодателей обращаются десятки украинцев, пишет "Обозреватель".

"В основном это связано с невыплатой зарплаты людям. Чаще всего не платят за последний месяц работы. Украинцы дорабатывают и им нужно уезжать, работодатель тянет, скрывается. В результате люди возвращаются ни с чем", - добавил он.

Напомним, недавно министр социальной политики Андрей Рева заявил о необходимости декларирования доходов украинцев, которые работают заграницей.