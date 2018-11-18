В Минсоцполитики хотят обложить налогом деньги украинских заробитчан

Андрей Рева считает, что заробитчане могут существенно пополнить украинский бюджет / Фото: УНИАН

Министр социальной политики Андрей Рева заявил о необходимости декларирования доходов украинцев, который работают заграницей.

В комментарии Радио Свобода он заявил, что трудовые мигранты, по предварительным подсчетам, присылают в Украину ежегодно около 6,5 млрд долларов.

"Люди, которые работают в Украине, платят подоходный налог, платят ЕСВ. Их доходы учитываются. И, как правило, они не могут претендовать на субсидии, потому что они работают по "белому", удерживают и бюджетников, и пенсионеров, и сами себя содержат. А кто работает за рубежом, пересылает сюда средства. Эти средства попадают в конкретные домохозяйства. 6,5 миллиарда долларов", - констатировал он.

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По словам чиновника, денежные переводы заробитчан можно отождествить с доходами физических лиц, поэтому вполне законно взымать с них налог. Но поскольку добровольно люди указывать из в декларация не хотят, поэтому необходимо будет предпринять ряд мер.

"Доход, потому что он используется на собственное потребление. Мы попросили: пожалуйста, задекларируйте! Потому что это реально деньги, которые вы получаете на собственное потребление. Так вот, на сегодня, когда мы говорили о 1 июня 2018, эти средства никак в декларациях наших субсидиантов не были указаны. Поэтому мы тоже провели проверку, верификацию для того, чтобы выяснить, кто у нас тоже скрывает те или иные доходы", - подытожил Рева.

Напомним, польские работодатели не скрывают обеспокоенности в связи с оттоком украинцев на западные рынки труда, поскольку немалое количество трудовых мигрантов из Украины теперь работают, в частности, в Чехии и Словакии.