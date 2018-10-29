В Польше испугались снижения количества украинских работников

В Польше обеспокоены, что украинцы уедут работать в другие страны / фото: uainfo.org

Польские работодатели не скрывают обеспокоенности в связи с оттоком украинцев на западные рынки труда, поскольку немалое количество трудовых мигрантов из Украины теперь работают, в частности, в Чехии и Словакии.

Как сообщает Rzeczpospolita, число украинцев, которые платят страховые взносы в Польше, то есть работают законно, в третьем квартале этого года выросла до 426 тысяч.

"Иностранцы и впредь будут поддержкой для национального рынка труда, однако миграционный потенциал Украины исчерпывается", - цитирует СМИ польских аналитиков рынка труда.

Работодатели констатируют, что украинцев начала привлекать Германия и не исключено, что весной туда уедет значительное количество работников.

"Возможно, уже в начале следующего года наши западные соседи откроют шире свой рынок труда для работников из-за пределов ЕС", - отмечает газета.

Исследователи Work Service полагают, что в случае расширения рынка труда в Германии, из Польши на работу в эту страну уедет 59% украинцев.

"Это огромная угроза для польской экономики. В течение двух-трех месяцев нехватка кадров выросла бы со 165 тысяч до полумиллиона вакансий. Работников из Украины уже сейчас переманивают от нас Чехия, Словакия и Венгрия. Эти страны облегчили условия трудоустройства, предлагают лучшие условия труда" - говорит президент компании по трудоустройству Personnel Service Кшиштоф Инглет.

Напомним, украинская художница Оксана Брюховецкая создала плакаты, на которых нарисовала на 200-гривневой купюре с изображением известной украинской поэтессы и писательницы Леси Украинки женщин, которые уехали на заработки заграницу.