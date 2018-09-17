В Польше озвучили количество украинцев, получивших карту поляка

Карта поляка пользуется популярностью у граждан Украины / Фото: viza.vn.ua

Польские консульства в Украине за шесть месяцев 2018 года приняли свыше 7,2 тысяч заявлений от украинских граждан для получения карты поляка.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на данные МИД Польши, с 2008 по 2017 год карту поляка получили 101 тысяча 937 граждан Украины.

Отмечается, что, в среднем, ежегодно данный документ вручался 8,5 – 10 тысячам украинцев. Однако с 2016 года количество получателей резко выросло до 13 тысяч в год.

В 2018 году также наблюдается тенденция к увеличению – консульства за прошедшие полгода получили на одну тысячу заявок больше в сравнении с минувшими годами. За десять лет отказ получили 1248 граждан Украины.

В целом, с 2008 до июня 2018 года больше всего карт поляка получили граждане Беларуси (почти 120 тысяч). Также более 6 тысяч карт поляка выдано гражданам России, свыше 3 тысяч – Казахстана, более 1,7 тысяч – Молдовы.

Напомним, карта поляка – документ, подтверждающий принадлежность лица к польскому народу за пределами исторической родины и предоставляющий ее владельцу ряд льгот на территории Польши.

Напомним, украинский посол в Польше Андрей Дещица заявил о том, что в этой стране проживают и работают более 1 млн украинцев, в том числе 200 тысяч по карте поляка.