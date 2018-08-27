Посол Дещица рассказал, сколько украинцев живут и работают в Польше

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Украинский посол в Польше Андрей Дещица заявил о том, что в этой стране проживают и работают более 1 млн украинцев.

Такую статистику он озвучил во время заседания пресс-клуба МИД Украины в рамках ежегодного совещания послов Украины в иностранных государствах, сообщает "Радио Свобода".

"Сейчас в Польше проживает, работает более миллиона украинцев. Точных данных нет", – сказал Дещица. По словам дипломата, работающие в Польше украинцы осуществляют такие денежные манипуляции − платят деньги в польскую казну, налоги – в пенсионный фонд Польши и лишь затем часть денег переводят в Украину.

Также, по инфомрации Дещицы, "карту поляка" в Польше получили около 200 тысяч украинцев.

Напомним, ранее стала известна сумма, которую украинские "заробитчане" перевели из Польши домой.