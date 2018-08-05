Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши

Украинцы перевели домой внушительную сумму

Трудовые мигранты из Украины, которые находятся на заработках в Польше, в первом квартале 2018 года переслали домой 2,9 млрд злотых, что составляет 800 миллионов долларов.

Как сообщает Польское радио, эта сумма составляет 86% от всех переводов иностранцев, работающих в соседнем государстве.

Отмечается, что в 2017 году граждане Украины перевели домой из Польши 2,4 миллиарда злотых.

Всего из Польши иностранцы выслали 3,4 миллиарда злотых или более 920 миллионов долларов, что на 700 миллионов злотых больше, чем в 2017 году.

Как ранее сообщалось, за рубежом украинские заробитчане нередко сталкиваются с лишение паспортов и зарплат, необоснованными штрафами и с другими "сюрпризами".