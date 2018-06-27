"Поселили в конюшне, кинули, как собак": украинские заробитчане рассказали о трудоустройстве в Чехии

Украинские заробитчане рассказали о неудачной попытке трудоустроиться в Чехии. Несмотря на щедрые обещания посредников, семейная пара Артем и Светлана вместо Праги оказалась совсем в другом городе – в 300 километрах от столицы Чехии, городе Могельнице, а предложенные условия неприятно удивили украинцев.

При этом компания-посредник обещала Артему работу водителем кара-погрузчика, Светлане – работником склада, однако обещанных вакансий пара не получила. Все, что могли предложить Светлане, - идти работать на мини-погрузчик, а Артему - разнорабочим. Работать в таких условиях украинцы отказались.

"Это был шок вперемешку с истерикой. Нас завозят на какой-то, ну это даже не завод, это территория складов, паллеты, заброшены эти склады. Ну, думаю, куда-то ж мы сейчас выедем. Оказывается, подвозят нас уже к домику. С позволения так его назвать. Заходим мы в этот домик, ну это — конюшня, курятник, я не знаю, как это назвать. Живет человек 10. Один туалет, санузел на всех, одна ванная, душевая, так можно сказать, на всех. Вот, например, 10 мужчин и я одна. Каким образом, ну?" — рассказала Светлана.

При этом Артем добавил, что супруги принципиально не смогли себе позволить пойти на поводу у тех людей, которые их "кинули, как собак", пишет "Обозреватель".

Ко всему прочему, фирма-посредник, обещавшая трудоустроить украинцев, перестала выходить на связь. Попытки найти работу самостоятельно оказались безуспешными. Тем временем сумма, потраченная на несостоявшееся трудоустройство в Чехии, на 9-й день пребывания составила почти 1400 долларов, говорится в материале.

Ранее стала известна причина массового отказа украинцев ехать на заработки в Польшу.

Напомним, журналисты также рассказали, как поляки "кидают" украинцев.