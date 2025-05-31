"Меня распяли на кресте": Козловский высказался о конфликте с Кондратюком

Кратко:
- Как Козловский изменил свою жизнь
- На чем он решил сфокусироваться
Украинский певец Виталий Козловский, который был мобилизован в ряды ВСУ, рассказал о том, как переосмыслил ряд вещей, благодаря конфликту с музыкальным продюсером Игорем Кондратюком.
Как рассказал он в программе Музрум, после конфликта он полностью отказался от сигарет, алкоголя, а также стал думать о здоровье и начал заниматься спортом.
"Я не пью, не курю, занимаюсь спортом. После всего опыта, что мне пришлось пережить особенно за последние два года ада, я сегодня по-настоящему стал жить. Раньше мне хотелось подстраиваться под кого-то, быть веселым и нравиться всем, а сегодня - мне все равно", - добавил звезда.
Он также добавляет, что, когда она был молод, то безгранично доверял всем. "Когда я был молодым и глупым, я очень сильно всех любил и доверял. И вот просто хотел всех обнять, а меня взяли и распяли на кресте. Со временем, когда я начал взрослеть и анализировать свою жизнь, то я понял: не так и стоит всем доверять, закрывать роток и не все рассказывать", - говорит певец.
Теперь он сосредоточен на семье и доверяет только ей.
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Напомним, как сообщал Главред, ранее Виталий Козловский признался, что стал отцом, и впервые рассказал на широкую публику про рождение сына Оскара. Незадолго до появления мальчика певец женился на его маме - своей давней возлюбленной Юлии Бакуменко.
Также Козловский рассказал, почему он, как украиноязычный артист, в прошлом соглашался исполнять песни на русском языке по совету музыкальных продюсеров.
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Кто такой Виталий Козловский?
Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).
Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.
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