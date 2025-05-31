В Житомире неизвестный бросил гранату в толпу и убежал: есть пострадавшие

Преступника, из-за которого пострадали люди, все еще разыскивают.

https://glavred.info/ukraine/v-zhitomire-neizvestnyy-brosil-granatu-v-tolpu-i-ubezhal-est-postradavshie-10669472.html Ссылка скопирована

Полиция устанавливает обстоятельства преступления / Коллаж: Главред, фото: Национальная полиция Украины

Что сообщили в полиции:

30 мая возле супермаркета в Житомире прогремел взрыв

Мужчина бросил гранату в группу людей

Шесть человек пострадали в результате инцидента

30 мая около 23:30 в Житомире прогремел взрыв. Выяснилось, что неизвестный мужчина бросил взрывоопасный предмет в группу людей и скрылся с места происшествия. Об этом сегодня, 31 мая, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области.

Отмечается, что инцидент произошел рядом с супермаркетом на проспекте Мира. В результате взрыва гранаты телесные повреждения получили шестеро местных жителей в возрасте от 22 до 42 лет. Всех травмированных госпитализировали.

видео дня

"Следователи следственного управления ГУНП области открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц)", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что сейчас все еще продолжается установление всех обстоятельств и розыск лиц, причастных к преступлению.

Житомирская область - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 25 мая, в Житомирской области в результате вражеской атаки погибли 3 ребенка. Кроме этого пострадали 10 человек, 8 из них были спасены спасателями ГСЧС и госпитализированы.

Впоследствии выяснилось, что погибшими оказались трое детей из семьи Мартынюков - восьмилетний Станислав, 12-летняя Тамара и 17-летний Роман, которые учились в коростышевском лицее №1 имени Густава Олизара.

Накануне в результате атаки российского дрона в поселке Озерное Житомирской области произошла трагедия - беспилотник попал в жилой дом. В результате есть один погибший и несколько раненых.

Читайте также:

Что такое Национальная полиция Украины? Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред