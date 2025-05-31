ВСУ сорвали наступление РФ: аналитик заявил о колоссальном успехе на фронте

Враг собрал резервы для наступления, но возможности оккупантов все еще ограничены.

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Враг наступает на Сумщине не просто так / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Генштаб ВСУ

Что сказал Снегирев:

Россияне не имеют ресурсов для захвата городов-миллионников

На Харьковщине украинские военные имеют успехи

Враг активизировался на Сумщине для получения выгоды во время переговоров

На Харьковщине оккупационные войска страны-агрессора России пытались атаковать украинских защитников в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск. В результате враг уперся в украинскую оборону.

Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев. По его словам, теперь оккупанты будут пытаться открыть новые участки фронта, и не только на Харьковщине, но и на Сумщине.

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При этом враг прекрасно понимает, что не имеет достаточного количества оперативных резервов для военной операции по захвату городов-миллионников - Харькова или Запорожья.

"Также стоит напомнить, что недавно на Липцевском направлении Силы обороны провели успешные контрнаступательные действия, во время которых взяли под контроль 200 гектаров лесных насаждений. Это колоссальный успех, потому что наши войска сорвали планы оккупантов по прорыву к Липцам. Если бы россияне попали в Липцы, то получили бы возможность выхода на огневой контроль над жилыми кварталами Харькова, что было их стратегической целью", - отметил аналитик.

Сейчас целью россиян является захват четырех промышленных городов в Донецкой области: Константиновки, Славянска, Краматорска и Дружковки. Эти города составляют агломерацию, ведь один буквально переходит в другой.

"Активизация на Сумском направлении привязана к ситуации в Донецкой области. Скорее всего, Россия будет требовать от Украины вывода войск из Донецкой области в обмен на то, что оккупанты не будут расширять зону своего присутствия в Сумской области. А на Сумщине крупных городов нет - ландшафт местности позволяет оккупантам увеличить зону влияния", - добавил Снегирев.

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Ранее в ЦПД СНБО сообщали, что оккупанты осуществляют разведку боем малыми штурмовыми группами на севере Харьковщины, а основные усилия врага в области сосредоточены на Купянском направлении.

Напомним, Главред писал, что российским военным удается продвигаться в Сумской области благодаря большому количеству живой силы, что подтверждают артиллеристы ВСУ, позиции которых находятся в регионе.

Накануне стало известно, что в Донецкой области Россия пытается любой ценой взять руины города Часов Яр. Эти руины не имеют ни политического, ни стратегического значения.

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Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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