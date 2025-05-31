Нет сомнений: жена Николаева засветила талию на фоне слухов о беременности

Кратко:
- В каком платье появилась Юлия Проскурякова
- О чем теперь будут говорить ее поклонники
Жена молчаливого российского певца Игоря Николаева, российская певица Юлия Проскурякова, которой по-очереди приписывают то беременность, то развод, появилась на публичном мероприятии в новом наряде.
Как пишут российские пропагандистские СМИ, Проскурякова надела узкое нежно-розовое платье, которое подчеркнуло ее талию и обтянула ее так, что сомнений не осталось: женщина не беременна.
В своей социальной сети она написала, что сегодня она выглядит "вот так". Больше никаких подробностей о своем появлении, она не предоставила.
Как известно, 42-летняя певица замужем за 65-летним Игорем Николаевым. Очевидно, что "дедушка" Николаев врядли решится еще на одного ребенка.
Игорь Николаев - последние новости по теме
Отметим, как ранее сообщал Главред, сын предательницы Наташи Королевой стал очень похожим на ее бывшего мужа – Игоря Николаева, поклонники даже назвали его копией композитора. А одна фанатка написала, что нужно сделать тест ДНК.
А также жена Игоря Николаева рассказала, что их любимая собака умерла от онкозаболевания. Также артистка объяснила, что собаке было уже 14 лет и она просто не смогла справиться с недугом.
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Кто такой Игорь Николаев?
Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.
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