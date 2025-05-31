Почти 30-градусная жара накрывает Украину: где будет жарче всего

Во многих областях будут дожди. Синоптики даже прогнозируют грозы.

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Прогноз погоды в Украине на 1 июня / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 1 июня

Где температура воздуха опустится до +6 градусов

В каких областях будут дожди и грозы

Погода в Украине 1 июня будет местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

С 31 мая по 2 июня синоптики прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности в Херсонской, Харьковской и Сумской областях.

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Прогноз погоды в Украине на 1 июня / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 1 июня будет теплая погода. Температура воздуха днем повысится до +26 градусов. В то же время в субботу ожидаются дожди с грозами на западе, востоке, юге и в центральных областях. На севере вероятны дожди в Житомирской и Черниговской областях.

1-го июня будет солнечно только на севере. Другие регионы будет заливать периодическими дождями. Во вторник ожидаются свежие +19 градусов, а уже в четверг Киев накроет безумная жара - 28-30 градусов тепла.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 1 июня

В Украине 1 июня будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди и грозы в юго-восточных, центральных, Одесской, Николаевской областях, а также на Закарпатье и Прикарпатье. Ветер будет западный и северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 11-16°, днем 22-27°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 15-20°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +27

По данным meteoprog, 1 июня в Украине будет местами прохладная погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +16...+27 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +12...+22 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 1 июня / фото: meteoprog

Погода 1 июня в Киеве

В Киеве 1 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 11-16°, днем 22-27°; в Киеве ночью 14-16°, днем 23-25°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 1 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, погода до конца мая в Украине резко изменится - синоптик рассказала, что произойдет. Синоптик дала Главреду эксклюзивный прогноз и рассказала, когда в Украине потеплеет и что будет с погодой до конца мая.

Также ранее сообщалось, что Украину накроет опасный шторм - где будут лить грозовые дожди с градом и шквалами. Погода в Одессе будет одной из самых холодных. Там температура воздуха повысится лишь до +19 градусов.

Напомним, жара надвигается невыносимая - синоптик предупредила об аномалиях. Лето в Украине будет с невероятно контрастной погодой, рассказала Вазира Мартазинова.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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