Чехия увеличивает количество рабочих мест для украинцев

Правительство республики утвердило соответствующую законодательную инициативу.
С 2019 года дополнительно 40 тысяч граждан Украины на законных основаниях смогут трудоустроиться на территории Чехии.
Как говорится в сюжете программы "Сніданок з "1+1", правительство Чешской республики увеличило прием работников из Украины в два раза.
Отмечается, что инициаторами выступили руководители фирм и компаний страны, которые готовы создать дополнительные рабочие места для украинцев. Правительство Чехии прислушалось к работодателям и пошло им навстречу.
Причиной решения стала финансовая выгода. Украинские работники принесут дополнительно в бюджет страны до 10 миллионов крон, что эквивалентно 430 миллионам долларов.
Как ранее сообщалось, из украинских больниц в невиданных ранее масштабах увольняются медицинские работники, которые уезжают на работу заграницу.