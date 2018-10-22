Чехия увеличивает количество рабочих мест для украинцев

В Чехии готовы для украинцев новые рабочие места / wyborcza.pl

С 2019 года дополнительно 40 тысяч граждан Украины на законных основаниях смогут трудоустроиться на территории Чехии.

Как говорится в сюжете программы "Сніданок з "1+1", правительство Чешской республики увеличило прием работников из Украины в два раза.

Отмечается, что инициаторами выступили руководители фирм и компаний страны, которые готовы создать дополнительные рабочие места для украинцев. Правительство Чехии прислушалось к работодателям и пошло им навстречу.

Причиной решения стала финансовая выгода. Украинские работники принесут дополнительно в бюджет страны до 10 миллионов крон, что эквивалентно 430 миллионам долларов.

Как ранее сообщалось, из украинских больниц в невиданных ранее масштабах увольняются медицинские работники, которые уезжают на работу заграницу.