В Украине медперсонал массово уезжает на работу в Европу

3 октября 2018, 22:02

Молодые специалисты, если и работают на родине, то с намерением в будущем подтвердить диплом заграницей.

Врачи
Врачи массово увольняются из больниц / Malay Mail

Из украинских больниц в невиданных ранее масштабах увольняются медицинские работники.

Как говорится в сюжете ТСН, уходят с работы, как врачи, так и медсестры.

Врачей с украинскими дипломами рады видеть в Польше, Чехии, Венгрии и Словакии. Они зачастую готовы идти на понижение квалификации, однако зарплату получат больше, чем в Украине.

"Не всегда можем позволить себе, чтобы работало 14 операционных столов, потому что физически не хватает медицинского персонала", — говорят в операционном блоке подольского центра онкологии.

В больнице уверяют, что сейчас весь персонал вынужден работать с дополнительной нагрузкой.

"Мы пытаемся каким-то образом перекрывать, планировать наш день, чтобы не уменьшать количество операций", — говорит операционная медсестра.

Только за этот год из подольского центра онкологии уволились 74 человека. Максимум со всеми доплатами операционная сестра может заработать 4,5 тысячи. Ее квалификация, от которой на операционном столе зависит очень многое, нарабатывается годами. Все интерны онкоцентра планируют подтверждать диплом заграницей. Всего в учреждении на огромное количество пациентов работает лишь семь онкологов.

Официальной статистики о выезде медиков на работу заграницу нет. Но по предварительным подсчетам в больницах страны не хватает трети медперсонала – это 40 тысяч врачей и 20 тысяч медсестер.

Напомним, с начала 2018 года украинцы оформили втрое больше видов на жительство в Эстонии, чем мигранты из всех остальных стран вместе взятых.

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Украина Европа медики больницы трудовые мигранты
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