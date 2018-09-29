Амосова публично обвинила Супрун в уголовных преступлениях

амосова / Фото: Facebook/Катерина Амосова

Восстановленная в должности ректора НМУ Богомольца Екатерина Амосова обвинила министра здравоохранения Ульяну Супрун в нарушении трудового законодательства, предвзятости и уголовных правонарушениях.

"Мне стало известно из достоверных источников на Грушевского, 7, что вы лично дали команду не только продолжать не допускать меня к работе после восстановления в должности ректора в судебном порядке, но и распорядились уволить меня повторно не позднее следующего понедельника — при любых обстоятельствах", - написала Амосова на своей странице в Facebook.

Ректор медвуза заявила, что действия главы МОЗ имеют личностный мотив и нарушают законы Украины.

"Я отмечаю в этом посте президента Украины, премьер-министра и генпрокурора, чтобы широко сообщить, что ваши действия содержат признаки ряда уголовных преступлений: грубого нарушения трудового законодательства, невыполнения решений суда и преследования по личным мотивам", - написала Амосова.

Напомним, 20 февраля Министерство здравоохранения сообщило об отстранении Амосовой от исполнения обязанностей ректора Национального медицинского университета им. Богомольца. В Минздраве пояснили, что это связано с тем, что в этом университете не состоялся лицензионный интегрированный экзамен.

Позже Печерский районный суд Киева принял решение о незаконности приказа Министерства здравоохранения об освобождении Екатерины Амосовой с должности ректора Национального медуниверситета им. Богомольца.