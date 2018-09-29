Амосова публично обвинила Супрун в уголовных преступлениях

29 сентября 2018, 21:07

Известная ученая-медик полагает, что глава МОЗ преследует ее по личным причинам.

амосова
амосова / Фото: Facebook/Катерина Амосова

Восстановленная в должности ректора НМУ Богомольца Екатерина Амосова обвинила министра здравоохранения Ульяну Супрун в нарушении трудового законодательства, предвзятости и уголовных правонарушениях.

"Мне стало известно из достоверных источников на Грушевского, 7, что вы лично дали команду не только продолжать не допускать меня к работе после восстановления в должности ректора в судебном порядке, но и распорядились уволить меня повторно не позднее следующего понедельника — при любых обстоятельствах", - написала Амосова на своей странице в Facebook.

Ректор медвуза заявила, что действия главы МОЗ имеют личностный мотив и нарушают законы Украины.

"Я отмечаю в этом посте президента Украины, премьер-министра и генпрокурора, чтобы широко сообщить, что ваши действия содержат признаки ряда уголовных преступлений: грубого нарушения трудового законодательства, невыполнения решений суда и преследования по личным мотивам", - написала Амосова.

Напомним, 20 февраля Министерство здравоохранения сообщило об отстранении Амосовой от исполнения обязанностей ректора Национального медицинского университета им. Богомольца. В Минздраве пояснили, что это связано с тем, что в этом университете не состоялся лицензионный интегрированный экзамен.

Позже Печерский районный суд Киева принял решение о незаконности приказа Министерства здравоохранения об освобождении Екатерины Амосовой с должности ректора Национального медуниверситета им. Богомольца.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
обвинения преступления Ульяна Супрун университет имени Богомольца Екатерина Амосова
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
22:33
Из-за сбоя в Сеть попали данные многих британских министров - СМИ
22:23
В СБУ назвали загадочными участившиеся смерти российских генералов
22:06
Стали известны планы Захарченко по поводу оккупированного Донбасса
21:46
Известный украинский телеведущий в прямом эфире обозвал украинцев болванами
21:43
Шейк показала сексуальный образ в нижнем белье и леопардовом пальто Фото
21:14
РПЦ заподозрила Порошенко в принадлежности к греко-католикам
21:07
Амосова публично обвинила Супрун в уголовных преступлениях
20:35
Глава венгерского МИД Сийярто пополнил "Чистилище" сайта "Миротворец"
20:25
Тука рассказал подробности отравления водой в Макеевке: хлор в город поставляла Россия
19:59
В Сети появилась первая фотосессия Нормы Джин Дохерти - будущей Мэрилин Монро Фото
19:53
Певец Винник назвал исторические события на Майдане "искусственными" Видео
19:23
В Киеве СБУ задержала экс-сотрудника МВД на автомобиле с номерами "ДНР" Фото
18:59
В "ДНР" назвали покушение на одного из "кандидатов" в лидеры террористов инсценировкой
18:29
Умер украинский полномочный и чрезвычайный посол Макаревич
18:12
Петиция о запрете в Украине "112 Украина" и "NewsOne" набрала необходимое количество голосов
17:37
Суд в США принял на рассмотрение иск против Дональда Трампа
17:19
"Любовь ушла и помидорчики увяли". Журналист объяснил, почему россияне разлюбили Путина Видео
17:18
"Чем дальше, тем горячее": Тина Кароль покорила фанатов сексуальным фото
16:48
Подробности ограбления инкассаторов в Одессе: в Сети появилось видео нападения Видео
16:47
"Это Настя так влияет?": Потап удивил поклонников новым имиджем
16:46
Венгрия сговорилась с Путиным против Украины - эксперт-разведчик
16:14
"Мракобесы в рясах": УПЦ МП готовит провокации против экзархов Константинополя - волонтер
16:05
Ангелы усатого "Чарли": Каминская и Астафьева "взорвали" сеть фото с Зибровым
15:56
Треш и угар в Донецке: Пушилин зачищает Губарева - Казанский
15:50
"Российская корректировка лечения известна": в МИД Украины потребовали допустить украинских врачей к Сенцову
15:31
"Был очень добр". Президент Хорватии рассказала, за кого болел Путин в финале ЧМ-2018
15:30
Порошенко отказался от возврата Донбасса с помощью силы
15:06
Без мужа, но с огромным тортом: Лорак показала, как отметила юбилей
14:47
В Донецке прогремел врыв: ранен "коммунист", метивший на пост главаря "ДНР" Видео
14:46
"Вправе наложить на вас проклятие". Стало известно, как и за что патриарх Варфоломей ругал главу РПЦ Кирилла
14:22
Брэд Питт составил завещание: Джоли не достанется ни цента
14:14
Российские тюремщики рассказали об итогах обследования Сенцова Видео
14:13
"Ищут пожарные, ищут милиция". Бывший главарь "ДНР" пожаловался на пропажу жены
13:54
РосСМИ узнали, как Порошенко и Украина собираются возвращать Кремлю "долг Януковича"
13:35
Землетрясение и цунами: в Индонезии погибли более 380 человек Фото
13:34
"На этом фото нам 8 дней": Светлана Тарабарова умилила сеть снимком с новорожденным сыном
13:00
Российский журналист сказал, куда Путин способен двинуть танки Видео
12:55
Первая жена Владимира Кузьмина заявила, что Пугачева была трижды беременна от певца Видео
12:30
"Россия — оккупант": Порошенко рассказал о резолюции Генассамблеи ООН по Крыму Фото Видео
12:14
Коболев рассказал, при каком условии ликвидируют "Нафтогаз Украины"
12:05
"Мгновение до взрыва": офицер ВСУ показал кадры с Захарченко у входа в кафе "Сепар" Фото Видео
11:40
Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве в первые дни октября Видео
11:39
Девушка дня Instagram: изящная красотка с идеальной фигурой Луиза Сальвадори Фото
11:29
"Готовил теракт против Путина": Из России сбежал соавтор расследования "дела Скрипалей"
11:05
Арнольд Шварценеггер скоро впервые приедет в Киев
10:57
Влажная мечта. Порнозвезда в ванной игриво выставила грудь: опубликованы фото Фото
10:40
Эксперт спрогнозировал, на сколько для украинцев подорожает газ Видео
10:35
Немецкие СМИ заподозрили Сергея Скрипаля в работе на разведку нескольких стран НАТО
10:20
Последние с участием Кучмы: названа дата новых переговоров по Донбассу в Минске Видео
10:00
"Очень нежно и секретно сексуально": Настя Каменских позировала в необычном платье Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять