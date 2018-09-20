Суд снова восстановил Амосову в должности ректора медуниверситета имени Богомольца

Екатерина Амосова / УНИАН

В четверг, 20 сентября, Печерский районный суд Киева принял решение о незаконности приказа Министерства здравоохранения об освобождении Екатерины Амосовой с должности ректора Национального медуниверситета им. Богомольца.

Минздрав также обязали возместить Амосовой 1 тыс. гривен за моральный ущерб, а Амосова была восстановлена на работе, сообщается на странице университета в Facebook.

"Я осознаю, что скоро, возможно, и завтра, под тем или другим основанием меня снова уволят или незаконно отстранят. И я абсолютно понимаю, что это не является концом этой истории, но я снова буду отстаивать свои права в судах", - заявила Амосова в комментарии "УП. Жизнь".

Отметим, что в Минздраве уже заявили о том, что решение суда является сомнительным и подчеркнули, что готовят апелляционную жалобу.

Напомним, 20 февраля Министерство здравоохранения сообщило об отстранении Амосовой от исполнения обязанностей ректора Национального медицинского университета им. Богомольца.

В Минздраве пояснили, что это связано с тем, что в этом университете не состоялся лицензионный интегрированный экзамен "Крок 1. Стоматология", запланированный на 20 февраля во всех учреждениях высшего образования, которые готовят врачей-стоматологов. По данным министерства, это произошло из-за отсутствия договора между Центром тестирования, который является единственной уполномоченной на проведение лицензионных экзаменов "Крок" организацией, и Национальным медицинским университетом им. Богомольца.

25 февраля на сайте университета появилось заявление о бессрочной забастовке студентов и работников НМУ в связи с "беспрецедентным, грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения в независимость и смоуправление НМУ.

2 марта Окружной административный суд Киева удовлетворил жалобу Амосовой, и она была восстановлена на должности ректора НМУ им. А. Богомольца.

30 марта Министерство здравоохранения Украины распорядилось освободить Амосову от должности ректораНационального медицинского университета им. А. Богомольца.