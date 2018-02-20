В Минздраве назвали причину отстранения ректора университета имени Богомольца

Руководство Минздрава Украины приняло решение об отстранении Екатерины Амосовой от исполнения обязанностей ректора медуниверситета имени Богомольца − из-за срыва лицензионного экзамена "Шаг" для студентов-стоматологов 3-го курса.

Такое сообщение было опубликовано во вторник, 20 февраля, на официальном интернет-портале ведомства.

"Согласно графику, согласованному Минздравом Украины, 20 февраля 2018 года одновременно по всей стране во всех учреждениях высшего образования, которые готовят врачей-стоматологов, должен был состояться лицензионный интегрированный экзамен "Шаг 1. Стоматология". По состоянию на 20 февраля руководство вуза (медуниверситет имени Богомольца - ред.) не начало переговорную процедуру и не заключило договор с Центром тестирования на проведение лицензионных экзаменов "Шаг", таким образом сорвав проведение обязательного лицензионного экзамена "Шаг 1. Стоматология" для студентов НМУ. Минздрав Украины отстраняет от исполнения обязанностей ректора НМУ им. А.А. Богомольца Амосову Е.Н.", - говорится в тексте.

В министерстве также рассказали о том, что создается комиссия для рассмотрения сложившейся ситуации. На время ее работы от исполнения обязанностей также отстраняется руководитель "Центра тестирования" Минздрава Украины Ирина Булах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что киевский университет имени Шевченко отменил занятия до весны.