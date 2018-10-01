Украинцы стали лидерами по иммиграции в Эстонию

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С начала 2018 года украинцы оформили втрое больше видов на жительство в Эстонии, чем мигранты из всех остальных стран вместе взятых.

Как сообщает "Капитал" со ссылкой на данные МВД, граждане Украины также лидируют по количеству оформленных краткосрочных разрешений на работу в республике.

"За первые шесть месяцев текущего года департамент полиции и погранохраны Эстонии выдал 1268 срочных видов на жительство в рамках иммиграционной квоты. Из них 941 вид на жительство получили граждане Украины, 108 - Белоруссии, 95 - России и еще 124 - граждане других стран. Около половины из этих иммигрантов устроились работать в строительстве или в обрабатывающей промышленности", - сказано в сообщении.

Среди оформивших разрешение на краткосрочную работу сроком до года - 10,6 тыс. - украинцы (около 80 процентов).

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ежегодно Украину покидаютоколо 1 млн жителей страны.

"У нас действительно катастрофическая ситуация - примерно 1 млн украинцев выезжают каждый год. Мы считаем, что эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится", - сказал Климкин.