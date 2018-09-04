Климкин назвал шокирующее число выезжающих из страны украинцев

РИА Новости

Ежегодно Украину покидают около 1 млн жителей страны.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас действительно катастрофическая ситуация - примерно 1 млн украинцев выезжают каждый год. Мы считаем, что эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится", - приводит агентство слова главы украинского МИДа.

Климкин отметил, что только в Польше, по последним данным, проживают около 1,4 млн украинцев.

Ранее сообщалось, что с конца марта этого года на заработки за границу уже выехали 420 тысяч украинцев, свидетельствуют данные ukrainianpeopleleaks.com - онлайн-счетчика выезжающих из Украины заробитчан.