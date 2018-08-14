За пять месяцев Украину покинули почти полмиллиона заробитчан - Ukrainianpeopleleaks

Фото: uainfo.org

С конца марта этого года на заработки за границу уже выехали 420 тысяч украинцев.

Об этом свидетельствуют данные ukrainianpeopleleaks.com - онлайн-счетчика выезжающих из Украины заробитчан.

Ежеминутно на заработки за рубеж отправляются двое украинцев.

При подсчетах ukrainianpeopleleaks.com ссылается на данные главы МИД Украины Павла Климкина.

"Только в прошлом году Украину покинули около миллиона украинцев. Посмотрите, когда 100 тысяч украинцев покидает Украину ежемесячно, и вопросы далеко не только в том, что там более высокие зарплаты. Это вообще понимание будущего и качества жизни", - заявлял Климкин в феврале этого года.

Как пишет "Обозреватель" со ссылкой на Международную организацию труда, большинство украинцев с высшим образованием уезжают в Польшу, Чехию и Словакию. Около 40 процентов из них "выполняют элементарную работу". Издание также отмечает, что зарплата украинцев значительно ниже, чем у местных.

Ранее СМИ писали, что из-за безвизового режима украинцы все чаще едут на заработки в Европу без соответствующих документов, чем пользуются мошенники.

Граждане Украины часто оказываются в "трудовых лагерях", где к ним относятся, "как к животным", отбирают документы, средства связи, а при попытках уехать угрожают расправой.