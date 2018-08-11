"Кормили отходами": СМИ рассказали о положении украинцев в "трудовых лагерях" в Европе

Из-за безвизового режима украинцы все чаще едут на заработки в Европу без соответствующих документов, чем пользуются мошенники.

Как пишет "Обозреватель", украинцы часто оказываются в "трудовых лагерях", где к ним относятся, "как к животным", отбирают документы, средства связи, а при попытках уехать угрожают расправой.

"Украинка Оксана поехала работать в Польшу на тысячу долларов в месяц. Вместо этого оказалась в трудовом лагере, где у нее отобрали не только паспорт, но и телефон. К ним относились как к животным, а кормили какими-то отходами. Ей удалось сбежать, она обратилась в полицию. Однако отыскать точное место, где их содержали, не удалось. А затем ей в "личку" в соцсети пришло предупреждение от посредника, который пообещал разрезать на куски ее детей, если она пожалуется в полицию", - приводи издание пример.

Издание рекомендует отправляющимся на заработки гражданам тщательно проверять посредников, делать копии документов, а также заранее придумать кодовое слово, которое можно сообщить родственникам по телефону.

Ранее партнер инвестиционной компании Capital Times, экономист Эрик Найман заявил, что новый мировой кризис в экономике может стать катализатором возвращения в Украину большинства трудовых мигрантов, что может привести к социальным потрясениям.

"Будут голодные бунты. Причем эти люди уже увидели, как там можно спокойно жить и зарабатывать", - считает Найман.