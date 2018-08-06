Потерянное поколение: украинцы массово пускают корни в Польше

Если государство не решит миграционный ребус трудовой миграции, перспективы развития национальной экономики становятся весьма туманны.
По сообщению польских СМИ, граждане Украины уже третий год кряду становятся лидерами покупок жилья среди иностранных покупателей. В 2017-м, украинцы приобрели в Польше 70 тысяч «квадратов» и это на 16% больше, чем годом ранее. Суммарные покупки жилья иностранцами в РП составили 264 тыс. м. кв. (рост на 6%). Отсюда следует простой вывод: каждая четвертая квартира в Польше, купленная иностранцами, приходится на выходцев из нашей страны. На втором месте немцы, «бронза» у англичан. В пятерку также вошли французы и белорусы. Удивительно, но среди пяти самых активных покупателей нет россиян…
Что побуждает украинцев покупать относительно дорогое польское жилье, а не инвестировать у себя дома? Здесь есть несколько причин и все они, так или иначе, сигнализируют о существенных дисбалансах, которые возникли на отечественном рынке труда. Было бы конечно очень лестно, если бы инвестиции украинцев в польский рынок жилой недвижимости были продиктованы желанием выгодно заработать или получить пассивный доход в виде аренды. Но это как раз лучше делать дома – рентабельность выше и затраты на администрирование ниже. Не говоря уже о налогах, которые в Польше придется исправно платить, а на родине есть тысяча и один способ этого не делать.
На самом деле, украинцы покупают сейчас жилье в Польше по двум причинам. Первая – учеба детей за границей. Родители планируют не только обучить свое чадо премудростям польских знаний, но и социализировать оное в условиях европейской интегрированной экономики. Жилье дает отличную возможность получить вид на жительство, легализоваться, пользоваться всеми трудовыми правами местных работников и в обозримом будущем – стать полноценным польским гражданином. Причина вторая – подготовка запасного аэродрома для миграции всей семьи. Если раньше трудовая миграция в Польшу была маятниковой и отличалась сезонностью, то сейчас все больше украинцев выезжают на постоянное место работы и это уже не низкоквалифицированный персонал, а люди с хорошим базовым профессиональным и техническим образованием, а также с опытом работы: строители, электрики, сантехники, токари, медики и многие другие. Их цель, не просто заработать и вернуться домой, чтобы тратить деньги в Украине, включая строительство дома, покупку квартиры, а полноценно обжиться на новом месте и от переезда вслед за ними их родных сдерживает лишь одно – неустроенный быт. Поэтому, главная цель для таких трудовых мигрантов – легально трудоустроиться, получить кредит в польском банке под низкий процент и купить свое жилье. Ну и затем перевести в него всю свою семью.
Читайте такжеЕвропейский Союз вступил в заключительную фазу своего распадаНужно ли говорить о том, что подобная модель трудовой миграции в корне отличается от той, что была раньше. Прежде, Украина рассматривала экспорт трудовой силы как один из источников поступления «экспортной выручки» в виде трансфертов из-за рубежа. Наши чиновники не успевали потирать руки, подсчитывая сколько «ярдов» зайдет на внутренний рынок. На этом финансовом потоке кормилась сфера торговли в Украине, под него же подстраивались платежные системы и банки, его хотели «оседлать» застройщики. В прошлом году, в Украину зашло более 9 млрд. дол. трансфертов от трудовых мигрантов. То есть почти 9% ВВП. По доле в структуре национальных доходов, перечисления «заробитчан» обогнали, например, транспортную отрасль с ее «священными» газопроводами, железными дорогами, авиацией, аммиакопроводами и автомагистралями.
Но в ближайшие годы, ситуация может кардинально измениться. Новая модель трудовой миграции предполагает, что на родине остаются лишь могилы предков, а в таком случае, многие наши населенные пункты могут превратиться в подобие чернобыльских сел, где вереницы машин появляются лишь в апреле-мае на «гробки».
Подобную оценку дают и центральные банки двух стран, с той только разницей, что Narodowy Bank Polski в своей аналитике отмечает фактор миграции из Украины как одно из базовых условий для поддержания динамичного экономического роста в среднесрочной перспективе, а Национальный банк Украины – говорит о том, что усиление миграционных процессов является существенной угрозой для будущего экономического развития украинской экономики.
Евростат опубликовал любопытную статистику. Она касается демографических и миграционных процессов в ЕС. Один из разделов посвящен такой теме как выдача видов на жительство в странах Евросоюза. По итогам 2016 года, Украина оказалась на почетном «первом» месте: из 3,35 млн разрешений, 589 тысяч или 18% приходится на нашу страну. Достаточно сказать, что мы далеко обошли охваченную тотальной войной Сирию, которая испытала ужасающие бомбовые удары и химические атаки. В 2016 году лишь 348 тысяч сирийцев получили вид на жительство в ЕС. Далеко позади нас такие страны как Китай (196 тыс) и Турция (67 тыс), которые в массовом сознании до сих пор считаются основными поставщиками мигрантов на европейский рынок труда.
«Украинцы – работать, китайцы – учиться, марокканцы – по семейным обстоятельствам» - так аналитики евростата обозначили основной миграционный тренд.
Читайте такжеМигрантов в Украине нет только по причине ее бедностиЭто подтверждает и распределение выданных украинцам разрешений по видам деятельности. В заявлении на предоставления «европейской прописки», 83% украинцев указали, что их цель – работа в странах ЕС, 6% - семейные причины, 4% - образование и 7% другие жизненные обстоятельства.
Таким образом, перед нами масштабный трудовой исход украинцев в Европу, только уезжают они, не из «плена египетского», а из собственного дома. Если к данным показателям добавить сезонных рабочих и нелегалов, то получится вообще печальная картина. По сути, речь идет о «потерянном поколении», ведь если наши граждане, собравши все необходимые документы, пробили сопротивление европейской бюрократии и получили в ЕС долгосрочный вид на жительство, вряд ли в обозримом будущем они вернуться в Украину.
Если государство не решит миграционный ребус трудовой миграции, перспективы развития национальной экономики становятся столь же туманны как у гуляющего в тумане ежика найти медвежонка. Чтобы украинцы не уезжали из страны, уже в ближайшее время средний уровень зарплаты должен вырасти хотя бы до уровня 500 долларов в месяц. Но как этого достичь в условиях перманентной девальвации гривны?
Из учебника истории: «В Византию в десятом веке киевские князья экспортировали мед, воск и рабов». Странно, спустя тысячу лет практически ничего не изменилось…
Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик, для "Главреда"