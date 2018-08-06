Потерянное поколение: украинцы массово пускают корни в Польше

Украинцы массово уезжают в Польшу

По сообщению польских СМИ, граждане Украины уже третий год кряду становятся лидерами покупок жилья среди иностранных покупателей. В 2017-м, украинцы приобрели в Польше 70 тысяч «квадратов» и это на 16% больше, чем годом ранее. Суммарные покупки жилья иностранцами в РП составили 264 тыс. м. кв. (рост на 6%). Отсюда следует простой вывод: каждая четвертая квартира в Польше, купленная иностранцами, приходится на выходцев из нашей страны. На втором месте немцы, «бронза» у англичан. В пятерку также вошли французы и белорусы. Удивительно, но среди пяти самых активных покупателей нет россиян…

Что побуждает украинцев покупать относительно дорогое польское жилье, а не инвестировать у себя дома? Здесь есть несколько причин и все они, так или иначе, сигнализируют о существенных дисбалансах, которые возникли на отечественном рынке труда. Было бы конечно очень лестно, если бы инвестиции украинцев в польский рынок жилой недвижимости были продиктованы желанием выгодно заработать или получить пассивный доход в виде аренды. Но это как раз лучше делать дома – рентабельность выше и затраты на администрирование ниже. Не говоря уже о налогах, которые в Польше придется исправно платить, а на родине есть тысяча и один способ этого не делать.

На самом деле, украинцы покупают сейчас жилье в Польше по двум причинам. Первая – учеба детей за границей. Родители планируют не только обучить свое чадо премудростям польских знаний, но и социализировать оное в условиях европейской интегрированной экономики. Жилье дает отличную возможность получить вид на жительство, легализоваться, пользоваться всеми трудовыми правами местных работников и в обозримом будущем – стать полноценным польским гражданином. Причина вторая – подготовка запасного аэродрома для миграции всей семьи. Если раньше трудовая миграция в Польшу была маятниковой и отличалась сезонностью, то сейчас все больше украинцев выезжают на постоянное место работы и это уже не низкоквалифицированный персонал, а люди с хорошим базовым профессиональным и техническим образованием, а также с опытом работы: строители, электрики, сантехники, токари, медики и многие другие. Их цель, не просто заработать и вернуться домой, чтобы тратить деньги в Украине, включая строительство дома, покупку квартиры, а полноценно обжиться на новом месте и от переезда вслед за ними их родных сдерживает лишь одно – неустроенный быт. Поэтому, главная цель для таких трудовых мигрантов – легально трудоустроиться, получить кредит в польском банке под низкий процент и купить свое жилье. Ну и затем перевести в него всю свою семью.

Читайте такжеЕвропейский Союз вступил в заключительную фазу своего распадаНужно ли говорить о том, что подобная модель трудовой миграции в корне отличается от той, что была раньше. Прежде, Украина рассматривала экспорт трудовой силы как один из источников поступления «экспортной выручки» в виде трансфертов из-за рубежа. Наши чиновники не успевали потирать руки, подсчитывая сколько «ярдов» зайдет на внутренний рынок. На этом финансовом потоке кормилась сфера торговли в Украине, под него же подстраивались платежные системы и банки, его хотели «оседлать» застройщики. В прошлом году, в Украину зашло более 9 млрд. дол. трансфертов от трудовых мигрантов. То есть почти 9% ВВП. По доле в структуре национальных доходов, перечисления «заробитчан» обогнали, например, транспортную отрасль с ее «священными» газопроводами, железными дорогами, авиацией, аммиакопроводами и автомагистралями.

Но в ближайшие годы, ситуация может кардинально измениться. Новая модель трудовой миграции предполагает, что на родине остаются лишь могилы предков, а в таком случае, многие наши населенные пункты могут превратиться в подобие чернобыльских сел, где вереницы машин появляются лишь в апреле-мае на «гробки».

Подобную оценку дают и центральные банки двух стран, с той только разницей, что Narodowy Bank Polski в своей аналитике отмечает фактор миграции из Украины как одно из базовых условий для поддержания динамичного экономического роста в среднесрочной перспективе, а Национальный банк Украины – говорит о том, что усиление миграционных процессов является существенной угрозой для будущего экономического развития украинской экономики.

Евростат опубликовал любопытную статистику. Она касается демографических и миграционных процессов в ЕС. Один из разделов посвящен такой теме как выдача видов на жительство в странах Евросоюза. По итогам 2016 года, Украина оказалась на почетном «первом» месте: из 3,35 млн разрешений, 589 тысяч или 18% приходится на нашу страну. Достаточно сказать, что мы далеко обошли охваченную тотальной войной Сирию, которая испытала ужасающие бомбовые удары и химические атаки. В 2016 году лишь 348 тысяч сирийцев получили вид на жительство в ЕС. Далеко позади нас такие страны как Китай (196 тыс) и Турция (67 тыс), которые в массовом сознании до сих пор считаются основными поставщиками мигрантов на европейский рынок труда.

«Украинцы – работать, китайцы – учиться, марокканцы – по семейным обстоятельствам» - так аналитики евростата обозначили основной миграционный тренд.

Читайте такжеМигрантов в Украине нет только по причине ее бедностиЭто подтверждает и распределение выданных украинцам разрешений по видам деятельности. В заявлении на предоставления «европейской прописки», 83% украинцев указали, что их цель – работа в странах ЕС, 6% - семейные причины, 4% - образование и 7% другие жизненные обстоятельства.

Таким образом, перед нами масштабный трудовой исход украинцев в Европу, только уезжают они, не из «плена египетского», а из собственного дома. Если к данным показателям добавить сезонных рабочих и нелегалов, то получится вообще печальная картина. По сути, речь идет о «потерянном поколении», ведь если наши граждане, собравши все необходимые документы, пробили сопротивление европейской бюрократии и получили в ЕС долгосрочный вид на жительство, вряд ли в обозримом будущем они вернуться в Украину.

Если государство не решит миграционный ребус трудовой миграции, перспективы развития национальной экономики становятся столь же туманны как у гуляющего в тумане ежика найти медвежонка. Чтобы украинцы не уезжали из страны, уже в ближайшее время средний уровень зарплаты должен вырасти хотя бы до уровня 500 долларов в месяц. Но как этого достичь в условиях перманентной девальвации гривны?

Из учебника истории: «В Византию в десятом веке киевские князья экспортировали мед, воск и рабов». Странно, спустя тысячу лет практически ничего не изменилось…

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик, для "Главреда"