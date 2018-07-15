Экономист предрек Украине голодные бунты

Партнер инвестиционной компании Capital Times, экономист Эрик Найман заявил, что новый мировой кризис в экономике может стать катализатором возвращения в Украину большинства трудовых мигрантов, что может привести к социальным потрясениям.

"Будут голодные бунты. Причем эти люди уже увидели, как там можно спокойно жить и зарабатывать", - сказал Найман в интервью "Апострофу".

По его словам, коррупция есть везде, но такой, как в Украине, почти нигде нет. "В Европе практически не осталось таких стран. Поэтому они будут требовать жить по-другому. И украинской власти нужно знать, что эти люди могут вернуться", - подчеркнул эксперт.

Найман отметил, что украинские заробитчане ежегодно пересылают в страну около $ 9 млрд, чем серьезно помогают украинской экономике.

Ранее глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал предупредил о возможном наплыве нелегальных мигрантов в страну.

По его словам, из-за того, что страны Евросоюза существенно усиливают борьбу с незаконной миграцией, произойдет переориентирование миграционных потоков.

"Украина в ближайшее время может столкнуться с проблемой резкого увеличения количества незаконных мигрантов, которые будут пытаться попасть в наше государство любым способом", - сказал Цигикал, отметив, что уже сейчас наблюдается рост количества незаконных мигрантов на каналах легального въезда.

"Потенциальные незаконные мигранты, опираясь на поддержку диаспор, официально выданные документы и другие условно законные пути пытаются попасть в Украину, чтобы потом здесь остаться на нелегальном положении или дальше незаконно переходить границу в ЕС", - отметил он, уточнив, что речь идет преимущественно о выходцах из Африки и Ближнего Востока.

Политический эксперт Андрей Головачев выразил мнение, что ЕС вступил в "заключительную фазу своего распада". "Пять стран - Австрия, Венгрия, Польша, Чехия и Словакия - вступили в конфронтацию с Еврокомиссией и Германией по вопросу приема беженцев. Напряженность в отношениях достигла уже такого уровня, что "славную пятерку" даже не пригласили на завтрашний (24 июня. - Прим.) саммит, посвященный вопросу политики ЕС в отношении беженцев, что невероятно возмутило последних", - считает Головачев.