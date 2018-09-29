Умер украинский полномочный и чрезвычайный посол Макаревич

Николай Макаревич / Википедия

В пятницу, 28 сентября, на 78-м году жизни не стало чрезвычайного и полномочного посол Украины, экс-заместителя министра иностранных дел Украины Николая Макаревича.

"Посвятив почти 50 лет своей жизни работе на дипломатическом поприще, Николай Петрович зарекомендовал себя преданным и активным защитником интересов Украинского государства, талантливым руководителем и организатором", — говорится в сообщении ведомства.

Макаревич с 1990 по декабрь 1994 года работал первым заместителем министра иностранных дел Украины. Затем до 1999 года был послом Украины в Австрии, а с июля 1999 по ноябрь 2005 года был послом Украины в Эстонии.

Читайте такжеСкончался знаменитый британский актер Питер Бренсон, звезда сериалов "Доктор Кто" и "Черная гадюка"Отмечается, что после получения Украиной в августе 1991 года независимости Макаревич лично координировал работу по обеспечению признания независимой Украины иностранными государствами и в первую очередь — странами "Большой семерки", а также приложил значительные усилия в реализацию решения об отказе Украины от ядерного арсенала.

Напомним, 21 сентября возрасте 89 лет скончался экс-премьер-министр Украины Виталий Масол.

Накануне стало известно о том, что на 62-м году жизни скончался президент Вьетнама Чан Дай Куанг.

Напомним, ранее сообщалось о смерти украинского диссидента Юрия Бадзё.