Скончался украинский диссидент Юрий Бадзё

1 сентября 2018, 17:25

Бадзё был участником украинского национально-освободительного движения при СССР.

Юрий Бадзе
Юрий Бадзе / Литгазета

1 сентября умер выдающийся украинский диссидент Юрий Бадзё.

О смерти Бадзё сообщил в Facebook участник национально-освободительного движения Олесь Шевченко.

Юрий Васильевич Бадзё родился  25 апреля 1936 года в селе Копыновцы, ныне Мукачевского района Закарпатской области. Он украинский литературовед, публицист, политический деятель, участник национально-демократического движения в Украине с начала 1960-х годов - боролся за независимость Украины рядом с Лукьяненко, Черноволом и другими не менее знаменитыми украинцами.

Причины смерти диссидента пока не оглашались.

14 августа в Ивано-Франковске на 75-м году жизни умер известный украинский писатель, общественный деятель и политик периода обретения независимости Украины Степан Пушик.

Напомним, ранее сообщалось, что в России скончался знаменитый писатель Владимир Войнович.

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Украина скончался умер диссидент
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