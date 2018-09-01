Скончался украинский диссидент Юрий Бадзё

Юрий Бадзе / Литгазета

1 сентября умер выдающийся украинский диссидент Юрий Бадзё.

О смерти Бадзё сообщил в Facebook участник национально-освободительного движения Олесь Шевченко.

Юрий Васильевич Бадзё родился 25 апреля 1936 года в селе Копыновцы, ныне Мукачевского района Закарпатской области. Он украинский литературовед, публицист, политический деятель, участник национально-демократического движения в Украине с начала 1960-х годов - боролся за независимость Украины рядом с Лукьяненко, Черноволом и другими не менее знаменитыми украинцами.

Причины смерти диссидента пока не оглашались.

14 августа в Ивано-Франковске на 75-м году жизни умер известный украинский писатель, общественный деятель и политик периода обретения независимости Украины Степан Пушик.

Напомним, ранее сообщалось, что в России скончался знаменитый писатель Владимир Войнович.