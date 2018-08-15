В Минске скончался актер из легендарного сериала "Каменская"

Николай Кириченко / "Кино-Театр"

В Минске на 73-м году жизни скончался народный артист Республики Беларусь Николай Кириченко.

Он родился 16 марта 1946-го в городе Молодечно. В 23 года окончил актерский факультет Белорусского театрального-художественного института (курс Дмитрия Орлова). С 1969-го по 1971-й работал в Брестском областном драматическом театре. С 1971 года работал в составе Национального академического театра имени Янки Купалы, а с 2005-го по 2009-й возглавлял его.

Широкому кругу зрителей стал известен по ролям в фильмах "В августе 44-го", "Анастасия Слуцкая" и "ПираМММида", а также в сериалах "Каменская", "Журов-2", "Доктор Смерть", "Охота на гауляйтера".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Москве скончался актер из сериалов «Счастливы вместе» и «Холостяки».