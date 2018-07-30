Умер знаменитый актер из сериалов "Дальнобойщики" и "Марш Турецкого"

В России умер актер из сериалов "Дальнобойщики", "Марш Турецкого" и "Антикиллер" Сергей Шеховцов. Его не стало на 57-м году жизни.

Причиной смерти названа остановка сердца. "Сережа ушел легко, гуляя со своей любимой собакой", — сообщается на странице театра "Современник" в Facebook, актером которого также был Шеховцов.

У него остались супруга и двое сыновей.

Дата и время прощания с актером будут названы позже.

Отметим, что среди работ Шеховцова в кино — роли в фильмах "Ландыш серебристый", "Бумер" и многих других.

25 июля на 40-м году жизни умер актер из сериалов "Счастливы вместе" и "Холостяки". Причиной смерти стали осложнения после перенесенной пневмонии.

Напомним, в Николаеве молодой актер покончил с собой, бросившись под поезд. Погибший оставил предсмертную записку, адресованную подруге.

Как сообщалось, актера из "Улиц разбитых фонарей" и "Бандитского Петербурга" нашли мертвым. Его не стало в возрасте 67 лет.